Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală a Bucureștiului, a votat duminică dimineața și a transmis un mesaj plin de optimism și încredere. El a declarat că a votat pentru un „nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției”, insistând pe importanța proiectelor mari și a unei administrații curate.

Cum îi îndeamnă Drulă pe bucureșteni să participe la vot

Drulă i-a îndemnat pe să meargă la vot și să aleagă „cu inima, cu încredere”, subliniind că astfel se construiește viitorul. El consideră că aceste alegeri reprezintă o oportunitate de a rezolva problemele vechi ale orașului, precum bugetul, urbanismul și transportul public, pe baze solide și corecte.

„Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de orice influențe nefaste și, așa cum vă spuneam, cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul și, de mâine, să începem construcția de care acest oraș are nevoie, pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, are dezvoltării rețelei de transporturi, de termoficare, toate problemele care trăinează de prea mult timp și care, în sfârșit, își pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă.

Ce a mai precizat candidatul USR la Primăria Caăitalei, după ce a votat

Candidatul USR la Primăria Capitalei s-a declarat foarte încrezător și plin de optimism. A subliniat legătura sa personală cu Bucureștiul, orașul în care s-a născut și a crescut, menționând că a votat la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, liceul pe care l-a absolvit.

“Sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numește București, orașul în care m-am născut, în care am crescut, aici suntem în curtea liceului pe care l-am absolvit, suntem la Tudor Vianu, pentru cei care ne privesc.

Aici sunt de-o viață, aici sunt copiii mei care m-au însoțit în acest exercițiu frumos al democrației, așa că da, sunt plin de optimism”, a mai spus Drulă.