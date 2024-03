Drulă: Comasarea alegerilor prin OUG, încă un pas spre autoritarism, spre erodarea democrației / PSD-PNL se pregătesc să fure votul / Avocatul Poporului să conteste OUG la CCR (VIDEO)

Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD) a depus luni prin liderii săi, Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Ludovic Orban, o solicitare la Avocatul Poporului (Renate Weber) să atace la Curtea Constituțională dată de Guvernul PSD-PNL privind comasarea alegerilor.

Drulă a punctat că e un moment extrem de important pentru democrația românească, Avocatul Poporului având puterea să oprească o alunecare spre autoritarism dictată de cele două mari partide de la guvernare.

Ce a spus Drulă despre OUG privind comasarea alegerilor

Liderul USR a susținut întâi că Guvernul Ciolacu a dat Ordonanță de Urgență pentru comasarea alegerilor tocmai pentru că partidele parlamentare nu pot ataca Ordonanțele la Curtea Constituțională, așa cum se întâmplă în cazul legilor. Avocatul Poporului, în schimb, are puterea de a sesiza CCR în legătură cu Ordonanțele de Urgență și tocmai de aceea Alianța Dreapta Unită a mers la sediul Avocatului Poporului cu

Drulă a mai afirmat că atitudinea Guvernului Ciolacu e una „profund nedemocratică” și a amintit de OUG 13 din vremea Guvernului Grindeanu – Dragnea, care a scos sute de mii de români în stradă.

„Constituția spune că Ordonanțele de Urgență nu pot fi emise în domeniul drepturilor electorale. E o încălcare evidentă a oricăror norme democratice, e încă un pas spre autoritarism, spre erodarea democrației făcută de Puterea Partidului Unic Comasa PSD-PNL instalat de Iohannis.

Cerem Avocatului Poporului să-și facă datoria. Legea, Constituția a investit această instituție cu această putere unică de a aduce la un control de constituționalitate a priori o Ordonanță de Urgență.

E un moment important pentru democrația românească. Avem decizii anterioare ale CCR din 2012, care spun explicit că o astfel de comasare nu se poaite face cu întreaga argumentație din spate, deci această OUG vine și încalcă o decizie anterioară a CCR. E extrem de imporitant pentru democrația românească ca Avocatul Poporului să facă aceste acțiuni. Noi am venit azi cu un material extrem de bine pregătit , cu toate argumentele de care are nevoie și îi cerem să facă acest pas și lui Ciolacu, lui Ciucă să trecă OUG prin procedură parlamentară, să n-o lase în sertarele Parlamentului”, a declarat președintele USR.

Drulă: PSD și PNL se pregătesc să fure votul

„În ultimul moment, înainte de adoptarea acestei OUG au mai făcut o măgărie: , partid cu doi europarlamentari, din secțiile de vot. Nu le convenea că Alianța Dreapta Unită ar fi avut doi reprezentanți din cei șapte ai partidelor în fiecare secție de vot, ca să protejeze votul.

E încă un indiciu că se pregătesc să fure acest vot și fac asta pentru că sunt disperați. Știu că într-o competiție cinstită nu au șanse, pentru că România nu-i mai vrea.

Și atunci toate acțiunile PNL și PSD, comasarea celor două partide sunt făcute să încerce să câștige la masa verde”, a mai declarat președintele USR, Cătălin Drulă.