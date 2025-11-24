B1 Inregistrari!
Politică » Drulă: Eu îi aștept la dezbatere pe Ciucu și Băluță, mai ales că ei doi se apreciază tare între ei. Să-și explice între ei cât de buni primari la sectoare sunt și de ce Capitala suferă pentru că partidele lor au dat banii pe panseluțe (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 17:18
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, i-a invitat din nou la o dezbatere pe principalii săi contracandidați, primarii de sectoare Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD), și a propus ca una dintre temele de discuție „de ce orașul ăsta suferă din cauză că partidele lor l-au drenat de resurse, pe care le-au dat pe brizbrizuri și panseluțe”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Drulă insistă ca Băluță și Ciucu să vină la dezbatere

„Disponibilitatea mea (la dezbatere) e maximă, dar peste tot unde au fost invitații la dezbatere, ulterior gazdele acelor dezbateri – fie că erau din presă, fie că erau din mediul academic, spre exemplu – au spus ”ne pare rău, dar dl Băluță nu mai vine”, ”ne pare rău, dar dl Ciucu nu mai vine”.

Invitația dlui Ciucu în sensul ăsta eu nu pot s-o iau în serios, pentru că el refuză dezbaterile propuse de posturi TV, de mediul academic și pune teme în discuție aparent pentru a fi rostogolite ca strategii de campanie.

Dacă vrea să dezbată Ciprian, îl aștept oricând să vorbim despre candidatura dumnealui de anul trecut, despre ce s-a întâmplat în ultimii ani la Primăria Capitalei, la Primăria Sectorului 6, despre cât de mult contează partidul, despre direcția în care ducem Bucureștiul și cum ferim oamenii de consecințele unui urbanism sălbatic, ceea ce aparent el n-a reușit la Sectorul 6 cu blocăraia aia de la Exigent Plaza Residence, în fața căruia s-a dat bătut.

Toate sunt teme valide într-o dezbatere. Sigur, și el mă poate întreba pe mine orice, așa cum se face, în fața bucureștenilor.

Dar deocamdată au evitat, au făcut mofturi, au făcut nazuri: ”nu putem să ajungem”, ”nu putem să venim”.

Eu îi aștept pe domnii Ciucu și Băluță, mai ales că ei doi se apreciază foarte tare între ei. Dl Ciucu spunea: ”dl Băluță e un primar bun”. Citez exact și a spus acum o lună. Să-și explice ei doi între ei cât de buni primari sunt la sector și de ce orașul ăsta suferă din cauză că partidele lor l-au drenat de resurse, pe care le-au dat pe brizbrizuri și panseluțe”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

