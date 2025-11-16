Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a povestit că a făcut multă campanie electorală pe străzi în ultimele luni, iar oamenii i-au reproșat certurile din coaliția de guvernare. Drulă a insistat și el că e nevoie de mai puțină ceartă și mai multe decizii.

Revenind la problemele Bucureștiului, candidatul USR a reproșat faptul că unii primari de sectoare, și s-a referit în mod special la contracandidatul său Daniel Băluță, aruncă milioane de lei în mobilier stradal când în București încă sunt oameni fără apă caldă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Drulă despre certurile din coaliție

„Știți ce am mai auzit pe stradă? Nu vreau să intru în conflict cu nimeni, dar este o respingere foarte mare a coaliției. Ideea asta de ceartă care e asociată cu coaliția de guvernare… Tot apar știri din astea: ”nu se ține două săptămâni că e doliu după fostul președinte Iliescu”, ”s-a supărat dl Grindeanu, și-a luat haina și a ieșit intempestiv…”

Eu n-a mai fost acolo (în coaliție) din iunie, (…) dar mi se pare cumva că mai ales cei de la PSD nu înțeleg cât de mult rău fac ideii de încredere în politică prin aceste dezbateri continue.

Când spui că țara e în criză, oamenii pot înțelege când ești decis să acționezi și deciziile vin una după alta. Poate nu toate deciziile sunt cele mai fericite, eventual asupra unora poți să revii. Oamenii vor lucruri concrete!”, a declarat candidatul USR.

Drulă, nemulțumit de cum se cheltuie bugetul Bucureștiului

Acesta a vorbit apoi despre problemele rețelei de termoficare și a spus că, într-adevăr, încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă. Nicușor Dan a schimbat în mandatul său 200 de kilometri de conducte, mai multe decât primarii precedenți, dar tot au mai rămas 800 de kilometri de schimbat.

În aceste condiții, Cătălin Drulă a deplâns faptul că Daniel Băluță, contracandidatul său, care e acum primar la Sectorul 4, face „perete-cortină din leduri de 15 milioane la patinoarul de la Apărătorii Patriei”. Candidatul USR a făcut apoi haz de necaz pe seama „uscătorului de rufe” tot din Sectorul 4: