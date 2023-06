Drulă (USR): Sistemul de Educație e într-o criză profundă – e eșecul fantastic al lui Iohannis / Salariile oricum mici ale profesorilor sunt mâncate de inflație. Ciucă nu simte problema asta la pensia lui specială de 18.000 de lei (VIDEO)

Guvernul PSD – PNL – UDMR a anunțat va adopta un Memorandum privind majorările salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizării. Memorandumul are „valoarea hârtiei pe care este scris”, a declarat liderul USR.

Cătălin Drulă susține că USR a depus proiect de lege și amendamente pentru creșterea salariilor profesorilor, dar majoritatea PSD – PNL cum ar fi sinecurile și apărarea pensiilor speciale. Drulă a insistat că bani sunt pentru majorarea salariilor profesorilor și, din nou, a atras atenția asupra inflației care mănâncă veniturile oricum mici ale cadrelor didactice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Drulă: Cu 18.000 de lei pensie specială, Ciucă nu simte inflația de 20% la mâncare

Memorandumul are „valoarea hârtiei pe care este scris. Același praf în ochi… Asta e strategia lor: praf în ochi și ne facem că facem. E o intenție de politică publică, e o intenție. E un lucru scris acolo și acolo rămâne, pe hârtie.

Ce are, în schimb, impact asupra buzunarelor profesorilor e inflația constantă: 20% la mâncare, ultima valore anunțată. Poate am uitat că în România e această problemă a scumpirilor. E în continuare și se scumpesc toate încontinuu.

Și salariul acela de 2.400 de lei a unui debutant e echivalentul a 2.000 de lei din momentul în care acești oameni au ajuns la guvernare. Deci azi mai putem cumpăra cu 2.400 de lei ce cumpăram cu 2.000 de lei când au ajuns la guvernare. Ne-au furat 400 de lei până și din acești 2.400 de lei, puținii bănuți. În timpul ăsta, probabil că dl Ciucă nu simte la 18.000 de lei (pensie specială) pe lună problemele astea”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

Drulă (USR) insistă că sunt bani pentru creșterea salariilor profesorilor

Acesta a amintit că USR a depus încă de acum un an în Parlament un proiect de lege pentru creșterea salariilor profesorilor.

„Noi suntem primii care susținem sustenabilitatea bugetară, dar asta înseamnă să tai de unde e o risipă fantastică, pe sinecuri, furtișaguri, pe mașini, academii false, Academia Oamenilor de Știință – o fabrică de sinecuri, 10 milioane de lei pe lună. Acolo 10 milioane, acolo 50 de milioane… și să crești unde ești în criză.

Deci sistemul de Educație e într-o criză profundă. E eșecul fantastic al președintelui Iohannis, fost profesor care-și ține catedra blocată de 23 de ani, care și-a bătut joc fix de Educație. Asta e marele lui proiect ”România Educată”.

Deci se găsesc acești bani în buget. Noi am venit cu soluții, avem și lege separată, am venit și cu amendamente la Legile Educației, dar prioritățile lor sunt altele. în Parlament a fost când a trebuit să voteze cu mânuța lui să-l pună pe domnul ăla la ANRE să ia 11.000 de euro. Pentru asta s-a putut”, a mai declarat președintele USR.