B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier

Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier

B1.ro
26 feb. 2026, 14:36
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Sursa foto: Captura video Facebook / @Partidul Social Democrat

Având în vedere starea extrem de degradată a carosabilului din București, accentuată de episoadele severe de iarnă din ultima perioadă, precum și declarația recentă a Primarului General al Bucureștiului, conform căruia  „ …din păcate, Administrația Străzilor nu mai are, nu a mai avut acele contracte cadru care îți permit să faci asfaltare, de vreo 6-7 ani de zile”, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va iniția un proiect de hotărâre menit să accelereze lucrările de reparații la nivelul întregii Capitale și care să permită tuturor celor șapte primării din București să intervină coordonat, simultan și integrat pentru refacerea de urgență a covorului asfaltic de pe străzile și bulevardele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București.

Proiectul de hotărâre ar urma să fie supus votului consilierilor generali în cadrul ședinței extraordinare a CGMB, convocată deja de către consilierii PSD și PUSL, pentru data de 10 martie a.c., ora 11:00.

“Este nevoie de intervenția noastră urgentă, coordonată și fermă, a tuturor, pentru că, din păcate, Bucureștiul arată ca după război. Este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în multe zone riști efectiv să îți rupi mașina circulând pe străzile Capitalei. Nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor. Tocmai de aceea inițiem acest proiect de hotărâre, care să permită tuturor primăriilor de sector să intervină simultan și integrat pentru refacerea rapidă a covorului asfaltic, inclusiv pe străzile care se află acum în administrarea Primăriei Capitalei. Oamenii au nevoie de străzi sigure, nu de un oraș care arată abandonat. Cu toții suntem responsabili în fața oamenilor, lucrăm pentru oameni și consider că barierele administrative trebuie depășite în interesul orașului, întrucât fiecare cetățean al Bucureștiului se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, indiferent de persoana sau de instituția care face acest lucru”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Tags:
Citește și...
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
Politică
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Politică
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
Politică
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
Politică
USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Politică
Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
Ultima oră
17:04 - Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)
15:39 - Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților e definitivă
15:21 - Cum verifici calitatea cărbunilor de lemn înainte de cumpărare
15:20 - Alertă pe Dunăre! Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani și continuă să crească
15:18 - Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
15:11 - Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”