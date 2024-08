Elena Lasconi, la 6 ani de la protestul din Piața Victoriei: „10 august 2024 să fie ultimul 10 august în care vorbim despre asaltul pe care-l dau Iohannis și PSD la Justiție!”

Președinta USR, Elena Lasconi, a transmis un mesaj la împlinirea a 6 ani de la protestul antiguvernamental din 10 august 2018, despre care spune că a fost „ziua în care PSD ne-a arătat cât de departe merge când are puterea”.

Elena Lasconi (USR), despre protestul din 10: Acum 6 ani eram în Piața Victoriei

Președinta USR spune că a participat și ea la protestul din 10 august 2018.

„10 august, ziua în care PSD ne-a arătat cât de departe merge când are puterea! Acum 6 ani eram în Piața Victoriei la protest. Eu am avut noroc, nu ca alții de lângă mine, care au inhalat, din plin, gazele lacrimogene. Am ieșit atunci în stradă pentru a opri atacul pe care PSD, cu mâna lui Dragnea, îl dădea Justiției române. Țineți minte, nu-i așa? Eram mii de oameni, unii veniți de departe, din străinătate, și toți încercam să spunem PSD: «Până aici! Nu puteți să călcați în picioare democrația în țara asta». Dar, la finalul serii, ne-au călcat ei în picioare, dând ordine aberante Jandarmeriei”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi: Să fie ultimul 10 august în care vorbim despre asaltul pe care-l dau Iohannis și PSD la Justiție

Liderul USR speră că 10 august 2024 va fi „ultimul 10 august în care vorbim despre asaltul pe care-l dau Iohannis și PSD la Justiție”.

„Au trecut șase ani și tot nu am aflat cine a dat ordinele brutale, cine a greșit, cine n-a avut respect pentru cetățenii care protestau pașnic, civilizat. 600 de oameni au depus plângeri penale pentru ce-au trăit în seara aceea. 600 de oameni au cerut să li se facă dreptate, dar Justiția politizată și cotonogită de Iohannis, Dragnea, Predoiu, Gorghiu tot trage de timp și, cel mai probabil, am putea vedea prescris și acest dosar”, a continuat Elena Lasconi.

„«Până aici! Nu puteți să călcați în picioare democrația în țara asta!» este mesajul pe care și astăzi, după șase ani, îl am pentru PSD. Iohannis și prietenii lui pesediști ar trebui să-și ia bocancii de pe gâtul Justiției. România are nevoie de o Justiție lăsată să-și facă treaba, de un guvern care-și respectă cetățenii și de un președinte care lucrează în interesul lor! 10 august 2024 să fie ultimul 10 august în care vorbim despre asaltul pe care-l dau Iohannis și PSD la Justiție! Pe 10 august 2025 să vorbim despre cum am rezolvat problema asta!”, a mai declarat Elena Lasconi.