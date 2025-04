Elena Lasconi: Nu mă retrag din cursă. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan

Elena Lasconi, lidera USR, a anunțat că nu se retrage din cursa prezidențială. Reacția vine după ce Dominic Fritz, lider în USR și primarul Timișoarei, a anunțat că în ședința Biroului Național al partidului au decis convocarea unui Comitet Politic în cadrul căruia formațiunea și, în schimb, să-l susțină pe Nicușor Dan.

La rândul său, primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu (USR), pentru B1 TV că Elena Lasconi e candidata partidului, deoarece ea are votul congresului, iar „faptul că unii colegi au anunțat ca persoane fizice ce consideră ei asta nu înseamnă că există o decizie asumată a partidului în forurile statutare”.

Lasconi spune că rămâne în cursa prezidențială

„Nu mă retrag din cursă, sunt mai hotărâtă ca oricând. Îmi dau seama cât de putred e acest sistem. Mă aștept la orice formă de presiune. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan.

E o mișcare extrem de proastă a USR-ului, probabil mulți o fac de frică să nu ne arate lumea cu degetul că nu intră Nicușor Dan în turul doi. Daca intri într-o competiție cu gândul că vei câștiga dacă se retrage cineva, zic să le spunem și celorlalți să se retragă”, a declarat Elena Lasconi, la

Întrebată dacă va demisiona de la conducerea USR, ea a răspuns: „Rămân la șefia partidului, nu-mi dau demisia, am fost o luptătoare toata viața”.

Fritz: Lasconi nu mai poate intra în turul 2

Anterior, Dominic Fritz declarase că el și colegii săi nu vor un conflict cu Elena Lasconi, dar pur și simplu sondajele, inclusiv cele comandate de USR, arată că aceasta nu mai are nicio șansă să intre în turul 2 și trebuie evitat scenariul unei finale prezidențiale Victor Ponta – George Simion. Fritz a punctat că singurul candidat pro-european cu șanse să intre în turul 2, deci să evite acest scenariu, e Nicușor Dan.

„Vedem că s-ar putea să intre în turul 2 al prezidențialelor doi candidați care stau pentru un drum în afara UE, alături de Putin și de toți corupții României. E vorba de dl Simion și dl Ponta.

În ultimele săptămâni, toți decidenții USR am avut sute și mii de conversații cu prietenii, familiile, votanți în stradă și peste tot am auzit iar și iar un lucru: ”vă rog să asigurați să avem ce alege în turul 2”. Am făcut și sondaje, cel mai recent unde rezultatele ne-au venit luni seară, care arată că, din păcate, planul PSD din nou pare să devină realitate. Planul PSD e să aibă un candidat PSD în turul 2 contra unui candidat extremist. Sondajele noastre, precum toate cele reale, arată că dacă azi ar fi alegeri, în turul 2 ar fi Ponta și Simion. Nicușor Dan ar fi pe 3, la mică distanță de Ponta, și, cu durere spun, Lasconi ar avea un scor de 4-5%.

Noi toți aici suntem recunoscători pentru lupta pe care Elena Lasconi a dus-o, o luptă istorică. E primul candidat USR care a intrat în turul 2. A reușit să unească în jurul ei o bună parte a societății românești și pe toți cei care-și doresc ca România să rămână pe calea europeană.

Din păcate, nu mai suntem în acel context și acum pentru noi e foarte clar nu mai există o cale pentru Elena Lasconi să ajungă în turul 2”, a explicat Dominic Fritz.