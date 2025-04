Ședință în USR pentru retragerea sprijinului acordat lui Lasconi. Fritz: Trebuie să punem pe primul loc responsabilitatea față de țară. Singurul candidat cu şanse în turul 2 dintre cei pro-europeni e Nicuşor Dan (VIDEO)

Dominic Fritz, lider în USR și primarul Timișoarei, a anunțat că în ședința de miercuri a Biroului Național al partidului au decis convocarea unui Comitet Politic în cadrul căruia formațiunea să-i retragă sprijinul Elenei Lasconi și, în schimb, să susțină la prezidențiale un independent. Fritz a insistat că Lasconi e la 4-5% inclusiv în sondajele comandate de USR, deci nu mai are nicio șansă să ajungă în turul 2. „Singurul candidat cu şanse în turul 2 dintre cei pro-europeni e Nicuşor Dan”, a punctat acesta.

De ce Lasconi e pe punctul de a pierde sprijinul USR

„Nu poți să faci bine fără să ai curajul să privești realității în ochi și realitatea cum se prezintă azi e că Rusia a reușit cu campania ei dezinformare să divizeze societatea românească, că suntem într-o criză globală economică și politică fără precedent, cea mai periculoasă criză de 80 de ani, și că apartenența României la spațiul european e cel mai valoros lucru și cea mai importantă soluție pe care o avem.

În același timp, vedem că s-ar putea să intre în turul 2 al prezidențialelor doi candidați care stau pentru un drum în afara UE, alături de Putin și de toți corupții României. E vorba de dl Simion și dl Ponta.

În ultimele săptămâni, toți decidenții USR am avut sute și mii de conversații cu prietenii, familiile, votanți în stradă și peste tot am auzit iar și iar un lucru: ”vă rog să asigurați să avem ce alege în turul 2”. Am făcut și sondaje, cel mai recent unde rezultatele ne-au venit luni seară, care arată că, din păcate, planul PSD din nou pare să devină realitate. Planul PSD e să aibă un candidat PSD în turul 2 contra unui candidat extremist. Sondajele noastre, precum toate cele reale, arată că dacă azi ar fi alegeri, în turul 2 ar fi Ponta și Simion. Nicușor Dan ar fi pe 3, la mică distanță de Ponta, și, cu durere spun, Lasconi ar avea un scor de 4-5%.

Noi toți aici suntem recunoscători pentru lupta pe care Elena Lasconi a dus-o, o luptă istorică. E primul candidat USR care a intrat în turul 2. A reușit să unească în jurul ei o bună parte a societății românești și pe toți cei care-și doresc ca România să rămână pe calea europeană.

Din păcate, nu mai suntem în acel context și acum pentru noi e foarte clar nu mai există o cale pentru Elena Lasconi să ajungă în turul 2. De aceea azi, în ședința de Birou Național am decis să convocăm un Comitet Politic, luând în considerare pericolul real în care e România, și să punem pe primul loc responsabilitatea față de această țară, chiar dacă asta pe termen scurt înseamnă o decizie dureroasă pentru USR, și la acest Comitet să votăm susținerea unui independent pentru funcția de președinte”, a explicat Dominic Fritz.

El a precizat apoi că, în situația în care Comitetul Politic al USR confirmă decizia de retragere a sprijinului pentru Lasconi, „e firesc să se retragă” aceasta și din conducerea partidului.

„Nu ne dorim niciun fel de conflict cu Elena Lasconi, dar decizia că nu putem continua cu o candidatură care pune în pericol țara e asumată de noi toți. Lasconi a reușit să strângă anul trecut suficiente voturi pentru a intra în turul 2, dar nu mai suntem în același context. Noi știm că PSD joacă un joc dublu, vrea să-l bage pe Ponta în turul 2.

Nu e soarta partidului cea care ne interesează, ci soarta țării. E important pentru țară să avem un candidat pro-european în turul 2”, a insistat primarul Timișoarei.

Apelul lui Fritz pentru PNL și UDMR

„Fac un apel la PNL şi la UDMR, care azi lansează candidatura lui Crin Antonescu: nu picaţi în capcana PSD care are un candidat şi ştim că unii din votanţi PSD îl vor vota. Nu repetaţi greşeala de anul trecut de a nu crede în propriile sondaje! Să-l susţină şi ei pe singurul candidat cu şanse în turul 2 dintre cei pro-europeni şi acesta e Nicuşor Dan”, a mai afirmat Dominic Fritz.