Emil Boc spune că nu e interesat să devină judecător CCR: „Nu înțeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică”

Emil Boc, primarul liberal din Cluj-Napoca, a respins informațiile apărute în spațiul public, conform cărora e posibil să ajungă judecător la Curtea Constituțională (CCR).

Boc spune că nu vrea să ajungă la CCR

„Funcția este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituțională.

Nu înțeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcția de primar al Clujului. Habar nu am cine întreține constant această atmosferă.

Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem orașul cât mai bine cu putință, să facem din Cluj un loc în care să ne simțim cât mai bine, să ne simțim acasă”, a declarat Emil Boc, potrivit

3 noi judecători la CCR

Amintim că trei posturi de judecători ai Curții Constituționale se vacantează deoarece mandatele lui Marian Enache, Liviei Stanciu și Attila Varga expiră.

Mai multe surse au declarat pentru că pentru a-i înlocui se numără Robert Cazanciuc (PSD) și Emil Boc (PNL). Alte figuri apropiate de PSD care și-ar dori nominalizarea la CCR sunt Mihai Busuioc, actualul președinte al Curții de Conturi, și Florin Iordache, fostul ministru al Justiției, care a dat controversata Ordonanță 13, ce a scos sute de mii de români în stradă.