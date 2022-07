Eugen Tomac, despre Ungaria și Viktor Orban: Cu un stat care are o agendă duplicitară, este mai bine să stai la masă, nu să îl ții la ușă. Să îți permiți să vii în România cu tezele lui Hitler este prea mult (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a condamnat pe care le-a făcut premierul ungar Viktor Orban cu ocazia vizitei efectuate în țara noastră. „Să îți permiți să vii în România cu tezele lui Hitler este prea mult”, a spus eurodeputatul, luni seară, la Actualitatea cu Tudor Mușat.

Ce a spus Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre Fidesz și vizitele lui Viktor Orban în România

Eurodeputatul a explicat de ce a votat împotriva excluderii Fidesz din PPE.

„În calitate de deputat în Parlamentul European, am votat împotriva excluderii Fidesz din PPE. Am și discutat cu Orban și ne-am exprimat o parte din românii din PPE speranța că nu va pleca din PPE și că va rămâne în familia noastră politică, pentru că dialogul este esența în democrație. Cu un stat care are o agendă duplicitară la ora actuală, este bine să stai la masă, nu să îl ții la ușă”, a declarat Eugen Tomac.

„Chiar în Parlamentul European, atunci când s-a votat o rezoluție prin care s-a cerut sancționarea Ungariei, nu am votat „pentru”, din rațiuni ce țin de convingerile proprii că un stat care deraiază nu trebuie să îl lipsești de resursele pe care le oferă Uniunea Europeană, ci trebuie să îl aduci la masa dialogului și să îl convingi că este pe drumul greșit”, a continuat el.

Eugen Tomac spune că declarațiile lui Viktor Orban sunt „grave” și „periculoase”.

„Sunt atât de grave și atât de periculoase în esența lor încât eu mă mir și chiar sunt destul de revoltat de faptul că nici la această oră domnul Ciucă nu și-a făcut timp pentru a-i transmite acestui domn că pe teritoriul României, de acum încolo, va călca doar când va fi invitat de autoritățile române. Poți veni să te întâlnești cu comunitatea maghiară, discutați despre cultură, despre educației, dar să îți permiți să vii în România cu tezele lui Hitler este prea mult. Înțelegeți unde este problema?”, a atras atenția Eugen Tomac.

„Domnul acesta a venit și ne-a spus că toți suntem oameni care gândim greșit pentru că dăm inclusiv drepturi minorității maghiare. Abordarea pe care o are acest om la ora actuală nu doar că este anti-europeană, este extrem de riscantă. Pentru că nu trebuie să ne uităm la procentele pe care le-a obținut în Ungaria – și alții, în alte vremuri, la fel, democratic au ajuns și au început să debiteze asemenea teorii extrem de riscante, care nu își au locul în limbajul public”, a mai spus oficialul european.