B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”

Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”

Ana Maria
11 aug. 2025, 16:14
Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit
Foto: Facebook / Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis, printr-o postare pe Facebook, că mesajul președintelui României, Nicușor Dan, privind relația cu Republica Moldova trebuie înțeles „corect și clar”. Cele două țări au un viitor comun, pe care îl vor construi împreună.

Ce spune Eugen Tomac despre vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova

Mesajul l-a transmis după ce preşedintele României, Nicuşor Dan a mers, în acest weekend, alături de familia sa, în Republica Moldova.

“Mesajul Președintelui Nicușor Dan trebuie citit corect și clar: România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit.

Președintele României își începe mandatul cu o agendă clară și precisă, iar românii din R. Moldova vor fi o prioritate majoră pentru politica externă și internă a României.

Românii, indiferent de pe ce mal al Prutului locuiesc, trebuie să aibă mai multă încredere în viitorul lor, iar cei doi președinți așează pe un nou făgaș această relație unică, pe care avem obligația s-o consolidăm cu mai mult curaj și viziune.

Vacanța familiei prezidențiale în R. Moldova pune pe harta politică o nouă realitate pe care nimeni nu o poate ignora. Când România și R. Moldova acționează împreună, viitorul nostru este mai sigur și mai prosper, iar națiunea noastră transmite cel mai puternic mesaj de unitate către Uniunea Europeană.

Viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană , iar România va sprijini acest proces cu toată forța sa politică și diplomatică”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa oficială de Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)
Politică
Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Politică
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Politică
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Politică
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Politică
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Politică
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Politică
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista