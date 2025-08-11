Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”

Europarlamentarul a transmis, printr-o postare pe Facebook, că mesajul președintelui României, , privind relația cu Republica Moldova trebuie înțeles „corect și clar”. Cele două țări au un viitor comun, pe care îl vor construi împreună.

Ce spune Eugen Tomac despre vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova

Mesajul l-a transmis după ce preşedintele României, Nicuşor Dan a mers, în acest weekend, alături de familia sa, în Republica Moldova.

“Mesajul Președintelui Nicușor Dan trebuie citit corect și clar: România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit.

Președintele României își începe mandatul cu o agendă clară și precisă, iar românii din R. Moldova vor fi o prioritate majoră pentru politica externă și internă a României.

Românii, indiferent de pe ce mal al Prutului locuiesc, trebuie să aibă mai multă încredere în viitorul lor, iar cei doi președinți așează pe un nou făgaș această relație unică, pe care avem obligația s-o consolidăm cu mai mult curaj și viziune.

Vacanța familiei prezidențiale în R. Moldova pune pe harta politică o nouă realitate pe care nimeni nu o poate ignora. Când România și R. Moldova acționează împreună, viitorul nostru este mai sigur și mai prosper, iar națiunea noastră transmite cel mai puternic mesaj de unitate către Uniunea Europeană.

Viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană , iar România va sprijini acest proces cu toată forța sa politică și diplomatică”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa oficială de Facebook.