Alegeri prezidențiale 2025. Europarlamentarul Eugen Tomac a votat la Chișinău

Urnele s-au deschis, începând cu ziua de vineri, 16 mai, ora locală 7.00, pentru românii din Diaspora. Cei dintâi au mers să-și exercite dreptul constituțional alegătorii de la Antipozi, din Noua Zeelandă.

În această dimineață s-au deschis secțiile de votare și în statele din Europa, unde sunt comunități românești. Românii sunt așteptați la vot în Spania, Italia, Franța, Germania, dar și în Marea Britanie și Moldova, la pentru viitorul președinte.

Europarlamentarul , președintele PMP, partid care îl susține pe , și-a exercitat dreptul la vot în capitala Republicii Moldova, Chișinău. El s-a prezentat la secția de votare de la prima oră, încurajându-i pe ceilalți să procedeze la fel. După ce a introdus buletinul de bot în urnă, a anunțat că a votat pentru un viitor al României și al Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„Am votat din nou la Chișinău. Am votat pentru un Președinte cinstit, integru și patriot! Am votat împotriva Rusiei și intereselor ei meschine. Nu vreau să avem un Președinte care ne expune la ridicol în întreaga lume. Am votat pentru un viitor comun al României și R. Moldova în Uniunea Europeană. Ieșiți la vot, români, pentru a ne apăra țara de impostură, trădători și marionete! ROMÂNIA VOTEAZĂ!!!”, a transmis Eurgen Tomac într-un mesaj pe Facebook.

Votul în Diaspora durează trei zile

În Diaspora au fost deschise 965 de secții pentru românii care doresc să voteze. Conform legislației electorale, vineri, 16 mai, este prima zi în care românii din străinătate își pot exercita dreptul de vot. Ei au la dispoziție trei zile pentru a-și alege favoritul. Astfel, votul în diaspora se desfășoară după următorul program:

vineri, 16 mai, între orele 7:00 şi 21:00 (orele locale);

sâmbătă, 17 mai, între orele 7:00 şi 21:00 (orele locale);

duminică, 18 mai, între 7:00 (ora locală) şi 21:00 (ora locală a României).

Pe teritoriul României, procesul de votare va începe pe 18 mai, la ora 7.00 și se va desfășura până la ora 21.00, când se vor închide urnele de votare.