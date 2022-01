Eugen Tomac: Pe fondul tensiunilor tot mai amenințătoare venite dinspre Rusia, UE trebuie să dea dovadă de multă fermitate în dosarul Nord Stream 2 și să nu cedeze presiunilor de la Moscova

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a anunțat că a solicitat Comisiei Europene lămuriri în ceea ce privește litigiul inițiat împotriva UE de Nord Stream 2 AG, societate deținută integral de Gazprom responsabilă de planificarea, construcția și exploatarea conductei menite să dubleze cantitatea de gaz natural livrat din Rusia către Germania.

Solicitarea formulată de Eugen Tomac și de alți membri ai Parlamentului European poate fi consultată integral AICI

„UE trebuie să dea dovadă de multă fermitate în dosarul Nord Stream 2”, a subliniat Eugen Tomac (PMP)

„Noi elemente despre disputa Gazprom-UE. Am solicitat Comisiei Europene lămuriri cu privire la litigiul inițiat de Nord Stream 2 AG împotriva UE. În acest sens, am cerut detalii despre jurisdicția, fondul cauzei şi potențialele daune pe care le formulează Curtea Permanentă de Arbitraj ȋn acest caz. Societatea Nord Stream 2 AG, deținută integral de Gazprom, este responsabilă de planificarea, construcția şi exploatarea conductei Nord Stream 2, ce are drept obiectiv dublarea cantității de gaz natural livrat din Rusia către Germania”, a scris Eugen Tomac, joi, pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, Nord Stream 2 AG contestă aplicarea modificării recente a Directivei UE privind gazele naturale și vorbește de o potențială pierdere de 8 miliarde de euro.

„Comisia Europeană contestă ferm faptul că Directiva (UE) 2019/692 ar fi încălcat vreo dispoziție din Tratatul privind Carta Energiei, cu atât mai mult cu cât instanța de arbitraj a decis să evalueze dacă litigiul reclamat de Nord Stream 2 AG este sau nu este pe fond. Motiv pentru care reclamantul nu a cuantificat încă despăgubirile pe care le-ar putea solicita. Pe fondul tensiunilor tot mai amenințătoare venite dinspre Rusia, consider că UE trebuie să dea dovadă de multă fermitate ȋn dosarul Nord Stream 2 şi să nu cedeze acestor presiuni venite de la Moscova”, a conchis Eugen Tomac.