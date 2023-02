Eugen Tomac (PMP) a contestat singur la CJUE decizia care a blocat intrarea României în Schengen: „Guvernul României nici măcar nu mi-a răspuns”

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) decizia Consiliului JAI din 8 decembrie prin care României i s-a respins intrarea în Spațiul Schengen.

Tomac consideră că decizia Consiliului European a fost „un abuz de putere” și a acuzat faptul că s-a luat o decizie politică, în loc să se ia o decizie strict tehnică, aceea de a se constata că România îndeplineșe criteriile pentru a intra în Schengen încă din 2010.

Europarlamentarul crede că perspectiva noastră de a fi primiți în Schengen e tot mai îndepărtată, de vreme ce guvernele din Olanda și Austria susțin că Spațiul nu trebuie să se mai extindă până nu e reformat.

Ce spune Tomac despre demersul său la CJUE pe speța Schengen

„Am cerut anularea actului pentru că noi considerăm că este un act nelegal atât timp cât nu s-a luat o decizie în condițiile în care s-a intrat în ședința Consiliului JAI ca România, Bulgaria și Croația să fie acceptate în spațiul Schengen pentru că întrunesc criteriile. În ședința asta s-a luat o singură decizie de a accepta doar Croația și a respins România și Bulgaria fără a invoca vreun motiv și aici constatăm un abuz de putere din partea Consiliului Uniunii Europene și o lipsă de loialitate între instituții. Cel mai potrivit demers este contestația la Curtea de Justiție de anularea în acțiune pentru că nu s-a luat decizia care a fost propusă pe ordinea de zi în Consiliul JAI și nu s-a invocat vreun motiv în acest sens”, a explicat Eugen Tomac, pentru

Acesta a punctat că o hotărâre favorabilă nouă ar obliga Consiliul să ia o decizie tehnică și nu una politică.

Tomac a precizat că demersul său nu blochează negocierile politice, deci Consiliul se poate întruni oricând să ia o nouă decizie.

Întrebat , europarlamentarul a răspuns: „M-am consultat cu vechi judecători la CJUE, cu foști avocați generali la CJUE, cu juriști care sunt familiarizați cu jurisprudența Curții Europene din Franța, Belgia, România, iar avocatul care mă reprezintă este din Luxemburg”.

Tomac: Guvernul nici măcar nu mi-a răspuns la solicitarea pe care i-am transmis-o

Europarlamentarul a mai susținut că a făcut acest demers singur, deoarece nu a primit sprijin din partea Guvernului Ciucă.

„Guvernul român nu a dorit să facă un astfel de demers, prin urmare statul român nu are nicio implicație. Este o inițiativă pe care am făcut-o în calitate de europarlamentar român. Sunt reprezentantul cetățenilor români în legislativul comunitar, am acest drept atunci când consider că legislația UE, tratatele sunt încălcate și evident cetățenii statului din care provin sunt discriminați prin asemenea măsuri, am acest instrument la dispoziție prin care pot sesiza ceea ce am și făcut.

Am solicitat atât în decembrie cât și în ianuarie statului român, respectiv șefului Guvenului Nicolae Ciucă să inițieze acest demers invocând argumentele pe care vi le-am prezentat. Guvernul României nici măcar nu mi-a răspuns pe care i-am transmis-o”, a mai declarat Eugen Tomac, pentru HotNews.