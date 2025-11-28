B1 Inregistrari!
Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu

Iulia Petcu
28 nov. 2025, 23:54
Sursa foto: AXIOM SPACE
Cuprins
  1. Cum a fost stabilită noua direcție strategică a ESA
  2. De ce este Italia un pilon central în programul Artemis
  3. Cum se conturează selecția astronauților europeni
  4. Ce rol are stația Gateway în viitorul explorării lunare

Europa își redefinește ambițiile spațiale, iar deciziile adoptate la Conferința Ministerială a Agenției Spațiale Europene (ESA) de la Brema conturează o nouă etapă pentru participarea continentului la explorarea Lunii. Parteneriatul cu NASA în cadrul programului Artemis devine mai solid ca oricând, iar trei astronauți europeni sunt deja vizați pentru primele misiuni umane care vor aseleniza. Italia se află în prim-plan, fiind considerată aproape sigură în lista selecțiilor datorită rolului său tehnologic esențial.

Cum a fost stabilită noua direcție strategică a ESA

Deciziile adoptate la Brema marchează începutul unei orientări mult mai clare către explorarea lunară, după ani în care atenția se concentra pe proiecte dedicate planetei Marte. Reprezentanții ESA au confirmat că, în mai puțin de un deceniu, Europa intenționează să devină un actor activ și vizibil în misiunile care vizează suprafața Lunii. Această abordare este în linie cu viziunea „Moon Village”, lansată în 2015 și menită să creeze o comunitate internațională dedicată obiectivelor lunare.

Această strategie se materializează prin colaborarea strânsă cu NASA în cadrul programului Artemis, parteneriat care le oferă astronauților europeni șansa de a participa direct la misiuni cu echipaj uman. Potrivit informațiilor prezentate la Brema, trei locuri în primele expediții Artemis sunt deja rezervate pentru membrii ESA, ceea ce reprezintă un progres semnificativ pentru spațiul european.

De ce este Italia un pilon central în programul Artemis

În cadrul conferinței s-a evidențiat clar că Italia, împreună cu Germania, are un rol crucial în dezvoltarea infrastructurii tehnice asociate proiectului lunar. Cele două țări contribuie la realizarea unor elemente indispensabile pentru viitoarea stație orbitală Gateway, dar și la dezvoltarea unor capsule de transport esențiale pentru logistica misiunilor Artemis.

Corpul de astronauți ESA include în prezent patru italieni, fiecare cu roluri importante în program. Luca Parmitano, la 49 de ani, este unul dintre veteranii implicați direct în dezvoltarea Artemis. Samantha Cristoforetti, la rândul ei, coordonează proiectul unei capsule europene recuperabile. Anthea Comellini și Andrea Patassa, selectați în 2022, vin cu pregătiri tehnice solide, unul fiind inginer, iar celălalt pilot militar. Această diversitate sporește șansele ca Italia să fie reprezentată în primele misiuni de aselenizare, potrivit techrider.ro.

Cum se conturează selecția astronauților europeni

Chiar dacă ESA nu a anunțat încă numele celor trei astronauți europeni care vor ajunge pe Lună, specialiștii estimează că selecția va include, cel mai probabil, un italian, un german și un francez. Toți ar proveni din generația de astronauți aleasă în 2009, considerată cea mai experimentată din cadrul agenției. Totuși, speculațiile rămân deschise, întrucât nici NASA nu a comunicat deocamdată componența echipajului pentru Artemis 3, misiune care vizează o aselenizare în intervalul 2027–2028.

În acest context, experții atrag atenția că participarea europeană va crește gradual, într-un ritm prudent. Potrivit estimărilor actuale, un astronaut ESA ar putea ajunge pe orbita Lunii după 2030, iar o coborâre pe suprafața satelitului natural ar deveni posibilă în cadrul misiunilor Artemis 4 sau Artemis 5.

Ce rol are stația Gateway în viitorul explorării lunare

Stația orbitală Gateway reprezintă contribuția centrală a Europei în explorarea lunară. Aproximativ două treimi din această structură complexă sunt dezvoltate pe continent, cu Italia în poziție de lider prin compania Thales Alenia Space. Primul modul european, HALO, a fost deja expediat din Torino către Statele Unite și este programat să fie lansat în 2027 cu o rachetă Falcon Heavy. Alte module, precum I-HAB, vor urma în anii care vin.

„Gateway reprezintă 90% din drumul spre Lună”, a afirmat astronautul Luca Parmitano, subliniind importanța strategică a acestui avanpost care va servi drept punct nodal pentru misiunile Artemis. Proiectul întărește rolul Europei în arhitectura globală a explorării spațiale și confirmă ambițiile sale pe termen lung.

