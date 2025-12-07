Eveniment românesc la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago. Comunitatea românească din Statele Unite ale Americii a avut parte de o sărbătoare deosebită cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentul a fost organizat la reședința președintelui Donald Trump, de la Mar-a-Lago, în cadrul unei ceremonii speciale coordonate de Romanian Republicans GOP Club.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a participat la festivitate și a publicat mai multe informații pe pagina sa de . El a menționat că Nicușor Dan i-a felicitat, într-un mesaj video, pe românii din SUA.

Ce mesaj a transmis Eugen Tomac, după ce a participat la evenimentul de la Mar-a-Lago

“Acest eveniment, organizat de Romanian Republicans GOP Club prin liderii săi Claudio Pater și George Mioc, oferă o platformă rară pentru românii din SUA de a-și exprima mândria națională departe de casă. Eugen Tomac i-a felicitat pe organizatori pentru inițiativa lor, care întărește legăturile dintre românii din diasporă și țara de origine.

Comunitatea românească din SUA a sărbătorit la Mar-a-Lago. Am răspuns cu multă plăcere invitației Romanian Republicans GOP Club, care a organizat un eveniment aniversar de excepție dedicat României la reședința Președintelui Donald Trump.

Într-un mesaj video, Președintele României i-a felicitat pe românii din Statele Unite pentru atașamentul față de România și contribuția lor remarcabilă la consolidarea relațiilor dintre dintre țările noastre.”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Cine a fost invitatul special al evenimentului Unul dintre momentele importante ale serii a fost prezența lui Bernd Lembcke, o persoană apropiată familiei Trump și coordonator al domeniului Mar-a-Lago timp de 30 de ani. Acesta a adresat un mesaj călduros comunității românești și a prezentat echipa de români care lucrează zilnic în această reședință, cunoscută adesea drept „Casa Albă de Iarnă”.

“Invitatul special al evenimentului a fost domnul Bernd Lembcke, un apropiat al familiei prezidențiale ce a coordonat activitatea impunătorului domeniu de la Mar-a-Lago timp de 30 de ani. Acesta ne-a adresat un mesaj deosebit de cald cu ocazia Zilei Naționale și a prezentat echipa românilor care își desfășoară zi de zi activitatea în reședința cunoscută drept “Casa Albă de Iarnă”.

Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită. Romanian Republicans GOP Club prin liderii săi, domnul Claudio Pater și George Mioc, au reușit, cu sprijinul prietenilor americani, să ne ofere tuturor un moment de mândrie națională departe de casă, așa cum rar putem întâlni.

Mă bucur enorm că am putut fi alături de români și de prietenii americani care prețuiesc România. Relația noastră este unică și ea va fi tot mai solidă, pentru că avem un parteneriat ce trebuie consolidat zi de zi prin inițiative comune serioase.