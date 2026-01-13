Puțini tineri pot spune că la 26 de ani au strâns și au investit peste 100.000 de lire. Însă Hannah Bevington a reușit exact asta. Și partea cea mai surprinzătoare? Nu a avut un salariu mare, ci a pornit de la doar 20.000 de lire pe an.

Prin disciplină, organizare și multă ambiție, a reușit să își transforme complet situația financiară. Aceasta a găsit constant. În plus, a aplicat metode creative, uneori chiar ieșite din tipare, ca să își maximizeze banii. În timp, fiecare liră pusă deoparte a contat și a devenit o investiție în viitor.

Cum a reușit tânăra să strângă și să investească peste 100.000 de lire

O tânără din Warwickshire a devenit un exemplu pentru generația ei. A reușit să economisească și să investească peste 100.000 de lire sterline, folosind disciplină și strategii simple, dar eficiente. Hannah Bevington, în vârstă de 26 de ani, a început să pună bani deoparte încă din adolescență. La acel moment, câștiga aproximativ 20.000 de lire pe an și lucra într-un magazin de cosmetice. Astăzi, lucrează în marketing, ca social media manager. Pe contul ei de TikTok și oferă constant sfaturi despre economisire și investit, fiind urmărită de peste 30.000 de persoane.

Hannah spune clar că banii nu stau degeaba într-un cont bancar, ci sunt investiți complet în bursă. Totul a început cu primii 4.000 de lire economisiți între 17 și 20 de ani, pe care i-a investit în martie 2021.

„Cum am locuit acasă până la 24 de ani, am reușit să economisesc cam 80% din salariu. Cu contribuțiile lunare și cu randamentele din bursă, portofoliul meu a ajuns acum la 100.000 de lire, iar scopul meu este să-l cresc până la 125.000 de lire până la finalul lui 2026, cu condiția ca piața să colaboreze”, a declarat ea.

„Totul ține de a fi cumpătat și de a-ți menține cheltuielile cât mai mici posibil”, a mai spus Hannah. Tânăra recunoaște însă că a avut și un avantaj important. Nu avea copii și nici o ipotecă de plătit, ceea ce i-a permis să economisească și să investească aproximativ 1.000 de lire în fiecare lună. Mai mult decât atât, în perioada în care lucra în vânzări, a avut o regulă clară. Mai exact, toate comisioanele câștigate mergeau direct în investiții. Așa se face că, în unele luni, a ajuns să investească chiar și 3.000 de lire. Aceasta subliniază că rezultatele ei nu au apărut peste noapte, ci sunt rodul unui efort constant. În luna martie se vor împlini cinci ani de când investește, dovadă că pentru ea această strategie este una pe termen lung, nu un truc rapid de îmbogățire.

Care sunt cele trei trucuri „nebunești” prin a economisit mii de lire

Deși pare greu de crezut, Hannah a reușit să transforme cumpărăturile într-o strategie reală de economisire. Într-un clip care a adunat peste 102.000 de vizualizări și mai mult de 7.000 de aprecieri, tânăra a dezvăluit cele trei metode care au ajutat-o să strângă sume mari.

Primul truc a fost să cumpere mereu câte două produse atunci când prindea reduceri mari. Unul îl păstra pentru ea, iar al doilea îl revindea pe Vinted aproape de prețul întreg, după ce promoția expira. Astfel, profitul obținut acoperea costul produsului păstrat, iar în mintea ei hainele ajungeau „gratis”.

A doua regulă era simplă și strictă. Să nu plătească aproape niciodată prețul întreg, indiferent cât de mult își dorea un articol. Cumpăra doar la reduceri, tocmai pentru ca ulterior să poată revinde hainele și, uneori, să câștige mai mult decât investise inițial.

A treia metodă, cea mai „cumpătată”, a fost crearea unui fond separat în , numit chiar „Vinted”, unde intra fiecare liră obținută din vânzări. Din acel fond își permitea să cumpere haine noi. Dacă nu avea bani suficienți, regula era clară, vindea mai întâi și abia apoi cumpăra.

Hannah spune că această disciplină a funcționat ca un joc care o ținea sub control. O obliga să se gândească de două ori înainte de fiecare achiziție.

„M-am îndepărtat de moda rapidă și de articolele foarte trendy, iar acum folosesc această abordare pentru a-mi reînnoi treptat garderoba cu piese clasice, atemporale. Chiar dacă abordarea mea a evoluat, vânzarea pe Vinted și concentrarea pe achiziții de calitate rămân o parte importantă din modul în care îmi gestionez banii”, mai precizat ea.