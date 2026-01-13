Scenă bizară descoperită de polițiștii gălățeni. O femeie care murise în urmă cu două zile era ținută de către soțul și fiul ei pe canapea, în locuința lor. Scuza pe care bărbatul le-a oferit-o autorităților le-a dat de înțeles acestora că situația nu s-ar fi schimbat prea curând dacă un vecin nu ar fi sunat la 112 să reclame.

De ce ar fi murit femeia

După necropsie, medicii legiști au stabilit că femeia, în vârstă de 56 de ani, murise din cauza mai multor boli cronice de care suferea și că prezenta leziuni la nivelul corpului.

De ce au ales soțul și fiul să o țină pe femeie în casă

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, care suferă de ceva , a declarat că nu avea bani pentru înmormântarea soției. Din același motiv, a evitat să înștiințeze autoritățile cu privire la decesul acesteia.

Cum s-a aflat că femeia moartă era ținută pe canapea de soțul și fiul ei

La finalul săptămânii trecute, pe 9 ianuarie, un bărbat s-a întâlnit cu vecinul său, acesta din urmă mărturisind că soția sa a murit și se află pe canapeaua din sufragerie. Două zile mai târziu după prima întâlnire, cei doi bărbați s-au văzut din nou, iar soțul femeii i-a spus vecinului său că defuncta este, în continuare, în sufragerie.

După această a doua întâlnire, pe 11 ianuarie, vecinul a sunat la 112. Mai multe echipaje de au sosit la blocul indicat, situat într-un cartier mărginaș al Galațiului. Autoritățile au constatat că cele sesizate sunt adevărate, în sensul că femeia decedată chiar era ținută pe canapeaua din sufrageria locuinței. Soțul și fiul au fost audiați de polițiști.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în funcție de rezultatele cercetărilor efectuate și ale autopsiei medico-legale, polițiștii vor stabili măsurile legale care se impun.