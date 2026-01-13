B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul

Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul

B1.ro
13 ian. 2026, 18:15
Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul
Poliția Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce ar fi murit femeia
  3. De ce au ales soțul și fiul să o țină pe femeie în casă
  4. Cum s-a aflat că femeia moartă era ținută pe canapea de soțul și fiul ei

Scenă bizară descoperită de polițiștii gălățeni. O femeie care murise în urmă cu două zile era ținută de către soțul și fiul ei pe canapea, în locuința lor. Scuza pe care bărbatul le-a oferit-o autorităților le-a dat de înțeles acestora că situația nu s-ar fi schimbat prea curând dacă un vecin nu ar fi sunat la 112 să reclame. 

De ce ar fi murit femeia

După necropsie, medicii legiști au stabilit că femeia, în vârstă de 56 de ani, murise din cauza mai multor boli cronice de care suferea și că prezenta leziuni la nivelul corpului.

De ce au ales soțul și fiul să o țină pe femeie în casă

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, care suferă de ceva probleme psihice, a declarat că nu avea bani pentru înmormântarea soției. Din același motiv, a evitat să înștiințeze autoritățile cu privire la decesul acesteia.

Cum s-a aflat că femeia moartă era ținută pe canapea de soțul și fiul ei

La finalul săptămânii trecute, pe 9 ianuarie, un bărbat s-a întâlnit cu vecinul său, acesta din urmă mărturisind că soția sa a murit și se află pe canapeaua din sufragerie. Două zile mai târziu după prima întâlnire, cei doi bărbați s-au văzut din nou, iar soțul femeii i-a spus vecinului său că defuncta este, în continuare, în sufragerie.

După această a doua întâlnire, pe 11 ianuarie, vecinul a sunat la 112. Mai multe echipaje de poliție au sosit la blocul indicat, situat într-un cartier mărginaș al Galațiului. Autoritățile au constatat că cele sesizate sunt adevărate, în sensul că femeia decedată chiar era ținută pe canapeaua din sufrageria locuinței. Soțul și fiul au fost audiați de polițiști.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în funcție de rezultatele cercetărilor efectuate și ale autopsiei medico-legale, polițiștii vor stabili măsurile legale care se impun.

Tags:
Citește și...
Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
Eveniment
Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
Ion Țiriac, despre adevărul pe care mulți nu vor să-l audă: „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”
Eveniment
Ion Țiriac, despre adevărul pe care mulți nu vor să-l audă: „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”
A vizitat 100 de orașe din Europa, dar nu s-ar mai întoarce niciodată în București: „Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru ce a urmat”. Care sunt motivele
Eveniment
A vizitat 100 de orașe din Europa, dar nu s-ar mai întoarce niciodată în București: „Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru ce a urmat”. Care sunt motivele
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Eveniment
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Eveniment
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
Eveniment
Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
Eveniment
Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
Eveniment
Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
Eveniment
Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026
Eveniment
Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026
Ultima oră
19:39 - Economia României se mișcă greu. Banca Mondială reduce estimările. Creștere de doar 0,8% anul trecut
19:38 - Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
19:11 - Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
18:58 - Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
18:43 - O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
18:30 - Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
18:20 - Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
17:52 - Rămas bun motorinei? Benzinăriile ar putea face loc încărcătoarelor electrice până în 2030
17:49 - Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
17:32 - EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)