Cazul lui Isfan Manuel, un tânăr din Arad care a pretins că este ofițer sub acoperire în diverse instituții ale statului, a stârnit din nou atenția publicului. După ce s-a dat drept polițist, inspector ANAF și agent MAI, bărbatul a revenit în scenă cu o nouă identitate falsă: cea de căpitan al Serviciului Român de Informații (SRI).

Cum a reușit să se dea drept ofițer SRI

Folosindu-se de această titulatură, Isfan Manuel a pus la cale un plan ingenios, dar ilegal. El a convins mai multe persoane că participă la un program autentic de recrutare al . A organizat așa-zise „teste de operativitate” și „probe de rezistență la stres”, pretinzând că acestea fac parte din procesul oficial de selecție.

Cei care au trecut „examenele” au primit documente false cu însemnele SRI, stații de emisie-recepție și chiar mașini „de serviciu”. În realitate, autoturismele erau închiriate. „Recruții” au fost trimiși în misiuni „strict secrete” în județe precum Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și chiar în București. Totul era o scenă bine regizată, menită să-i convingă că lucrează cu adevărat pentru servicii secrete.

Ce alte înșelăciuni a comis Isfan Manuel

Nu a fost prima dată când tânărul a recurs la astfel de metode. La sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, acesta s-a prezentat drept inspector ANAF și ofițer sub acoperire al MAI. Cu aceste identități, a reușit să obțină sume importante de bani de la o persoană din Arad.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, „în datele de 21.11.2024, 9.12.2024 și 10.01.2025, inculpatul a indus în eroare persoana vătămată T.I., folosindu-se de calitatea mincinoasă de director ANAF/ofițer MAI sub acoperire. În acest scop, i-a solicitat sumele de 20.000 de lei pentru anularea unei sancțiuni contravenționale, 8.200 de lei pentru procurarea unei licențe de transport persoane și 11.100 de lei ca avans pentru cumpărarea unor terenuri confiscate.”

Toți banii au fost transferați în contul personal al lui Isfan. După ce a fost reținut pe 26 februarie de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Arad, el a scăpat de acuzații. Motivul: s-a împăcat cu victima și i-a restituit integral suma de 39.000 de lei, scrie .

Unde a mai uzurpat de calități oficiale

Activitatea lui Isfan Manuel a fost semnalată și în alte județe. În decembrie 2023, în Alba, bărbatul s-a dat drept polițist rutier. A oprit un șofer în trafic și l-a acuzat că a încălcat legea. Bărbatul oprit a devenit suspicios și a alertat adevărații polițiști.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit întreaga înscenare și au efectuat patru percheziții domiciliare. Pentru această faptă, Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat, pe 26 februarie 2025, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru uzurparea de calități oficiale. Instanța a impus și tratament medical obligatoriu până la însănătoșire sau ameliorarea stării care îl face periculos social.

Cum a reușit să păcălească și oameni din sistem

Printre victimele sale s-au numărat nu doar civili, ci și persoane din structurile de ordine publică. În 2021, Isfan Manuel a reușit să convingă doi polițiști din cadrul IPJ Arad și trei jandarmi de la Jandarmeria Arad că au fost selectați de Ministerul Afacerilor Externe pentru „operațiuni clandestine”.

Pentru a face totul credibil, impostorul a întocmit chiar și contracte false de colaborare. Modul în care a reușit să manipuleze oameni instruiți arată cât de complex și calculat a fost acest caz.