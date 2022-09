Fanii lui Celtic, mesaje scandaloase după moartea Reginei Elisabeta a II-a. La polul opus, rivalii lor din derby-ul Scoției au realizat o scenografie emoționantă în memoria suveranei (FOTO, VIDEO)

Celtic și Rangers, cele mai titrate echipe de fotbal ale Scoției, au jucat miercuri primele partide după moartea Reginei Elisabeta a II-a, în Liga Campionilor, iar diferențele de viziune care au construit rivalitatea din „Old Firm Derby” s-au făcut remarcate din nou, de această dată chiar în privința raportării la regretata suverană britanică.

Fanii lui Celtic s-au deplasat miercuri la Varșovia, acolo unde favoriții lor au jucat împotriva lui Șahtior, care nu își poate disputa meciurile pe teren propriu din cauza războiului. Înainte de primul fluier, care nu a fost precedat de un moment de reculegere, „alb-verzii” din Glasgow au afișat mesajul „F… the Crown”.

Ceva mai târziu, fanii lui Celtic au afișat mesajul „Ne pare rău pentru pierderea ta, Michael Fagan!”, o aluzie la britanicul bolnav de schizofrenie care, în 1982, a intrat prin efracție în Palatul Buckingham și a ajuns în dormitorul reginei, stând de vorbă cu suverana.

Shame on the Glasgow fans who insulted at their match tonight. Among their foul abuse, they held up a banner praising the intruder who entered Her Majesty’s bedroom at Buckingham Palace.

