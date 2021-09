Florin Cîțu a plecat dintr-o conferință de presă, deranjat de întrebările jurnaliștilor (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a plecat dintr-o conferință de presă, supărat că reporterii insistă cu întrebările despre majoritatea parlamentară.

„Mulțumesc mult de tot, nu putem să discutăm în acest stil…”, le-a spus Cîțu jurnaliștilor, apoi a plecat.

Cîțu, convins că va avea majoritatea parlamentară, deși e susținut doar de UDMR

Jurnaliștii l-au întrebat de mai multe ori pe premierul Cîțu, proaspăt ales și președinte PNL, ce opțiuni mai are de a-și asigura majoritatea parlamentară, în condițiile în care USR PLUS nu vor cu niciun chip să mai revină în coaliție atât timp cât el rămâne prim-ministru. PSD a depus marți o moțiune de cenzură, pe lângă cea depusă deja de USR PLUS și AUR săptămânile trecute, ce va fi votată pe 5 octombrie.

Florin Cîțu se mai poate baza doar pe cei de la UDMR, fiind practic departe de majoritatea parlamentară. Reporterii au insistat cu întrebările, în condițiile în care Cîțu s-a arătat ferm convins, de mai multe ori, că va avea majoritate parlamentară, fără a preciza cum anume.