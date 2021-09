Moțiunea de cenzură depusă de PSD va fi votată pe 5 octombrie. Moțiunea USR PLUS – AUR, amânată iar, contrar deciziei CCR (VIDEO)

Moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Cîțu va fi supusă votului pe 5 octombrie, potrivit unei decizii luate de Birourile permanente reunite.

În schimb, moțiunea depusă de USR PLUS și AUR a fost amânată din nou, deși Curtea Constituțională a transmis că aceasta trebuie să-și urmeze cursul firesc și să ajungă la vot în plen.

„Un nou abuz PSD – PNL: Votul în plen pe moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS tocmai a fost respins de către Birourile parlamentare reunite. Au călcat în picioare și decizia de azi a CCR. Moțiunea PSD va fi citită joi la 14:00 și votată marțea viitoare la 12:00. Am susținut această propunere. Guvernul Cîțu va pleca”, a scris, pe Facebook, Cristina Prună (USR PLUS), vicepreședintele Camerei Deputaților.

Anca Dragu, după amânarea, din nou, a moțiunii depuse de USR PLUS

„PSD și-a susținut moțiunea depusă de ei și nu au vrut să voteze pentru moțiunea noastră. Noi am decis să votăm prima moțiune care vine la plen, la dezbatere și la vot, că nu mai putem continua cu acest guvern condus de Florin Cîțu”, a declarat Anca Dragu (USR PLUS), președinta Senatului.

Despre faptul că moțiunea USR PLUS iar nu a ajunge la vot în plen, Dragu a afirmat: „E o încălcare a Constituției și cred că mesajul a fost foarte clar azi, în comunicatul CCR, anume că procedura privind moțiunea trebuie să continue, altfel se încalcă articolul 113 din Constituție, e foarte clar scris în comunicat”.