Florin Cîțu: „Alcătuirea bugetului este un compromis. Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă și cu acest compromis mai departe, în această coaliție”

Președintele PNL, Florin Cîțu, a precizat că ținta de ivestiții de 7% era legat de pachetul social pe care l-au propus cei de la PSD. Acesta este nemulțumit pentru că se trece de la un buget care se baza pe investiții, la un buget care alocă mai puține resurse investițiilor, și mai multe pachetelor sociale:

Florin Cîțu, nemulțumit de bugetul 2022

“Alcătuirea bugetului este un compromis. Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă și cu acest compromis mai departe, în această coaliție.

Este o parte de principiu de la care am pornit, când am făcut această coaliție. Când se negocia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă, lucruri la care ținem, care reprezintă electoratul nostru, al fiecăruia.

Pentru noi este important să investești. Am demonstrat în ultimii doi ani de zile că deși am scos taxe, am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, am reușit să avem venituri mai mari la buget, pentru că am investit.

De aceea am ținut la acest procent de investiție, de 7%, era legat de pachetul social pe care l-au propus cei de la PSD. Am spus că dacă vreți să susținem o creștere de pensii peste ceea ce propusesem noi, e nevoie să producem mai mult, ca să putem să plătim. Ca să produci mai mult, trebuie să investești. E simplu”, a spus Florin Cîțu la Digi24.

Acuzații grave la adresa premierului Ciucă

Acesta a mai spus că premierul Ciucă nu a respectat programul de guvernare:

“Nu am intervenit, am zis că astea sunt, dar am cerut în coaliție să se respecte programul de guvernare. Nu mă interesează altceva. Nu se respectă în multe privințe. Sunt acolo și alte decizii care nu au fost în programul de guvernare.

Deja vedem că se schimbă paradigma. Trecem de la un buget care se baza pe investiții, la un buget care alocă mai puține resurse investițiilor, și mai multe pachetelor sociale.

Nu știu de ce premierul nu a respectat programul de guvernare. Asta e dezamăgirea mea. Vorbim ceva și se pare că de fiecare dată ceea ce vorbim și ceea ce ține de PNL cumva nu mai ajunge în program

PNL va trebui să facă un compromis, pentru că va trebui să votăm bugetul în parlament”, a mai spus Cîțu.