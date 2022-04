Florin Cîțu: Am avertizat de la începutul anului că, dacă luăm decizii bune, putem să evităm o criză. Lucrurile s-au agravat de atunci. Reducerea inflației ne va cost mai mult. Acel cost s-ar putea să fie o recesiune (VIDEO)

Președintele Senatului, liberalul Florin Cîțu, susține că lucrurile s-au agravat din punct de vedere economic de la începutul anului, când avertiza că e nevoie de decizii bune pentru a evita o recesiune, astfel că reducerea inflației „ne va costa mai mult”.

Florin Cîțu (PNL): „Din păcate, dacă nu rezolvi o problemă mică la timpul ei, te va costa mai mult să rezolvi o problemă mai mare în viitor”

Întrebat joi la Parlament despre sondajul pe care îl lansase în mediul online, Florin Cîțu a explicat: „Aici ați văzut că cei care votează totuși știu ce fac pentru că au estimat inflație cu două cifre, mai bine decât alții, și întrebarea era dacă oamenii cred că pachetul de măsuri sau măsurile pe care le-am luat până acum în România ne vor asigura că reducem în același timp și inflația, dar și scăpăm de recesiune”.

„Să știți că ieri am văzut declarația Președintelui României după întâlnirea președintele Băncii Mondiale și domnul Președinte are dreptate, șocuri vor fi tot timpul, crize vor fi tot timpul. Ca să ai creștere economică și să menții creșterea economică depinde ce decizii iei. Eu spun că am avertizat de la începutul anului că, dacă luăm decizii bune, putem să evităm o criză, o recesiune. Lucrurile s-au agravat de atunci, din momentul în care am avertizat și până astăzi, ceea ce înseamnă că a reduce inflația ne va costa mai mult. Acel cost s-ar putea să fie o recesiune, pe termen scurt. Din păcate, dacă nu rezolvi o problemă mică la timpul ei, te va costa mai mult să rezolvi o problemă mai mare în viitor”, a declarat președintele Senatului.

Întrebat dacă sunt suficiente măsurile din pachetul „Sprijin pentru România” pentru a evita recesiunea și a reduce inflația, Florin Cîțu a adăugat: „Vom vedea. Partidul Național Liberal va cere să vedem care a fost impactul (…), care sunt așteptările pentru creșterea economică, pentru inflație, pentru dobânzi etc, pentru că nu poți să arunci niște măsuri în piață fără să ai calculat care este impactul pentru inflație, creștere economică, șomaj etc. După ce vom avea aceste informații, vom putea să vă spunem”.