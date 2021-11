Florin Cîțu: Am spus că nu vom crește taxele și m-am ținut de cuvânt / România e țara care are cea mai rapidă sau printre cele mai rapide reveniri ale economiei din UE (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit vineri, la evenimentul ”Topul Național al firmelor private din România”, despre creșterea economică pe care o înregistrează România, dar și despre provocările cu care ne confruntăm pe viitor. Cîțu a spus că s-a ținut de cuvânt când a promis că nu va crește taxele și a dat asigurări că statul va rămâne și pe viitor un partener onest al mediului de afaceri. Președintele PNL a mai spus că se găsesc soluții la problema prețurilor la energieși gaze, problemă cu care se confruntă întreaga Uniune Europeană.

Cîțu: Am spus de la început că nu vom crește taxele

Florin Cîțu a declarat întâi că de când a intrat în Guvern, întâi ca ministru al Finanțelor, a căutat să facă din statul român un partener onest și de încredere pentru mediul de afaceri.

„Eu am spus din primul moment că nu vom crește taxe și până acum m-am ținut de cuvânt”, a mai precizat premierul.

El a ținut apoi să felicite companiile pentru că au reușit să reziste într-o perioadă atât de dificilă: „Și vreau să vă felicit pentru reziliență, pentru că nu a fost ușor. Știu că nu a fost ușor și eu vă spun că în momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat și m-am gândit și nu vedeam soluții. A fost complicat, dar împreună am reușit să trecem peste asta”.

Cîțu susține că România are una dintre cele mai puternice reveniri economice din UE

Prim-ministru a spus apoi că, acum, România înregistrează una dintre cele mai puternice redresări economice din Uniunea Europeană: „Astăzi România este țara care are cea mai rapidă sau printre cele mai rapide reveniri ale economiei după un asemenea șoc, din Uniunea Europeană, cu estimări de creștere economică care au fost îmbunătățite în timpul acestui an. Am început cu 4% și am ajuns la o estimare de peste 7%; vom vedea unde terminăm, dar în jur de 7%. Cu un deficit în scădere, cu venituri mai mari la buget și cu un șomaj în scădere, o rată a șomajului în scădere”.

Declarația vine în contextul în care Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a îmbunătățit estimarea de creștere economică pentru România în acest an de la 6 la 7,2%.

„Toate acestea le-am făcut pentru că, împreună, am comunicat, noi ne-am ținut de partea noastră, așa cum am spus, nu am crescut taxe, nu v-am luat prin surprindere, am plătit facturile la timp, iar dumneavoastră ați putut să vă duceți sau să aveți, că continuați activitatea în acest mediu dificil”, le-a mai spus CÎțu reprezentanților mediului de afaceri.

Liberalul a mai precizat că Guvernul a reușit să convingă agențiile de rating Moody’s și Standard & Poor’s să schimbe perspectiva României de la negativ la stabil.

Totodată, premierul Cîțu a mai afirmat că în problema prețului la materialele de construcții s-au găsit soluții încă din vară și sunt soluții și în problema prețurilor la gaze și energie, care se manifestă în toată Europa.

Florin Cîțu: Statul va rămâne un partener onest al mediu de afaceri. PNL nu va abdica de la principii

„Provocarea pentru noi a fost aceea de a acomoda aceste costuri, de a nu îi face pe români să sufere în această iarnă și, în același timp, să nu creăm dezechilibre mai mari macroeconomice, de a nu crește deficitul. Putem să facem acest lucru, avem aceste resurse pentru că am gestionat împreună economia bine anul acesta și avem resurse la buget mai mari.

În continuare, vă garantez că, în orice formulă vom merge de guvernare, PNL nu va abdica de la aceleași principii. Plătind facturile la timp, statul este un partener onest și transparent al mediu de afaceri și vom milita pentru a nu crește taxele. Dar am arătat că atunci când investești în economie, poți să ai venituri la buget mai mari fără să crești taxele. Cred că este o formulă pe care am patentat-o și România poate să facă acest lucru în continuare”, a mai declrat Florin Cîțu.