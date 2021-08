Florin Cîțu: Au fost foarte multe propuneri de restricții, multe dintre ele nu le-am luat și am trecut peste valul 3 mult mai rapid decât alte țări. Vaccinarea e singura soluție. Cei care critică să se implice în campania de imunizare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că vaccinarea rămâne singura soluție pentru ieșirea din pandemia de coronavirus. Acesta a subliniat că valul 4 pandemic nu se poate justifica atât timp cât orice se poate vaccina. Cât despre criticile ce i-au fost aduse privind ritmul lent de imunizare, Cîțu a susținut că nemulțumiții ar trebui să se implice și ei și să încurajeze oamenii să se vaccineze. Întrebat despre eventuala revenire la restricții, prim-ministrul a spus: „Au fost foarte multe propuneri, foarte mulee restricții și înaintea valului 3, multe dintre ele nu le-am luat și ați văzut că am trecut peste valul 3 mult mai rapid decât alte țări”.

Florin Cîțu, despre valul 4 al pandemiei și campania de vaccinare anti-COVID

Întrebat ce măsuri va lua Guvernul în contextul în care ne paște valul 4 al pandemiei, iar oamenii se îngrămădesc la munte și la mare, Florin Cîțu a răspuns: „Eu sunt bucuros că românii se bucură de facilitățile pe care le are România în domeniul turismului. Astă iarnă, România a fost una dintre singurele țări din Europa care a avut deschis sezonul turistic și am fost prima țară care a relaxat condițiile și am avut și vaccinul la liber. Avem vaccinul în continuare. Din punctul meu de vedere, valul 4 nu se poate justifica atât timp cât avem vaccin și trebuie doar să ne vaccinăm”.

„Fac un apel către toți liderii politici, din Opoziție sau de la Putere, către toată societatea să dăm acest mesaj pentru vaccinare. Doar dacă ne vaccinăm putem să scăpăm de pandemie. Nicio altă măsură pe care am luat-o anul trecut nu ne-a scăpat de pandemie. În momentul în care a apărut acest vaccin, am văzut că am putut să depășim această fază. În continuare e important să ne vaccinăm și, dacă va fi nevoie, voi merge din nou prin țară. Nu l-am văzut nici pe președintele PSD, nici pe cei care azi critică această campanie de vaccinare să fi făcut un minim efort în a susține campania de vaccinare”, a mai afirmat Cîțu.

Întrebat despre șansele de a introduce măsuri diferite pentru cei vaccinați și cei nevaccinați, premierul a răspuns: „Strategia noastă e simplă: trebuie să ne vaccinăm cu toții”.

Chestionat ce altceva mai vor să facă, în afară de a transmite mesaje de responsabilizare, Cîțu a răspuns: „Avem creată capacitate de vaccinare până la 100.000 de persoane pe zi, avem vaccin. Avem o campanie de vaccinare la sat. Am vorbit cu primarii și prefecții, toți trebuie să ne implicăm. Vreau să văd de la toți care critică să susțină această campanie de vaccinare”.

Întrebat dacă varianta restricțiilor rămâne, premierul a punctat: „Niciodată nu am scos acele praguri. Avem 2 la mie, 3, 3,5 la mie”.

„Eu zic să avem încredere că vom lua cele mai bune măsuri. Au fost foarte multe propuneri, foarte multe restricții și înaintea valului 3, multe dintre ele nu le-am luat și ați văzut că am trecut peste valul 3 mult mai rapid decât alte țări”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.