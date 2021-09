Florin Cîțu: După congres ne vom concentra toate eforturile pe dezvoltarea României şi către inamicul nostru etern – PSD / Noi suntem singurul partid care poate face reforme (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, a declarat că, după congresul din 25 septembrie, partidul va fi mult mai unit și se va concentra pe două direcții: dezvoltarea României și lupta cu PSD. Cîțu a mai spus că PNL va rămâne la guvernare deoarece e singurul partid care poate face reforme.

Florin Cîțu: PNL are curajul să reformeze România

„După congres vom fi un partid unit, mai puternic şi ne vom concentra toate eforturile în două direcţii: dezvoltarea României şi către inamicul nostru etern – PSD”, a declarat Florin Cîțu, marți, în fața liberalilor din Teleorman.

Cîțu a lăudat apoi capacitatea PNL de a livra reforme, făcând și o aluzie la Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, care a declarat, pe 28 august, că „nu ieşim de la guvernare, o să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme”. Pe 1 septembrie, demiterea de către Cîțu a lui Stelian Ion (USR PLUS) de la Ministerul Justiției declanșa actuala criză guvernamentală și retragerea USR PLUS din Guvern.

„Noi avem curajul să reformăm România. Noi nu spunem doar aşa că ”noi murim cu alţii de gât până la guvernare, până facem reforme”. Noi stăm la guvernare şi facem reforme, nu plecăm de aici! Suntem singurul partid care poate face asta şi nu dăm înapoi de la reformă şi investiţii. Trebuie să continuăm să investim şi veţi vedea că rezultatele vor fi pe măsură”, a mai afirmat Florin Cîțu.