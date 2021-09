Florin Cîțu, după declarația lui Klaus Iohannis: Dacă experții ajung la concluzia că vaccinarea obligatorie e cea mai bună soluție, eu sunt de acord. Eu eram adeptul testării (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat că o decizie precum introducerea vaccinării obligatorii pentru anumite categorii profesionale, inițiativă despre care a vorbit președintele Klaus Iohannis în timpul vizitei la New York, trebuie să fie luată în urma discuțiilor cu experții. „Dacă o să fie concluzia că asta este cea mai bună soluție, eu sunt de acord”, a punctat premierul la finalul ședinței de guvern de miercuri.

Până marți seară la nivel național au fost vaccinate cu schemă completă peste 5,27 milioane de persoane.

Ce a spus Florin Cîțu după declarația lui Klaus Iohannis privind vaccinarea obligatorie

Întrebat dacă declarația președintelui Klaus Iohannis se va transforma într-o decizie la nivelul Guvernului, premierul Florin Cîțu a răspuns: „Aici, vedeți, propunerile trebuie să vină de la experți, nu trebuie să vină doar de la noi, politicienii. Noi putem să spunem: «vaccinarea obligatorie». Până la urmă, trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă facem vaccinarea obligatorie în sistemul medical și dacă cineva chiar nu vrea să se vaccineze, care sunt pașii următori? Îi desființăm contractul de muncă? Ce facem? Până la urmă, trebuie să gândim toți pașii dacă ceva devine obligatoriu. De aceea, eu eram adeptul acelei testări pentru că orice pacient care merge la un spital se testează pe banii lui, mi se pare normal ca și în partea cealaltă medicul care nu vrea să se vaccineze să se testeze tot pe banii lui pentru a nu îmbolnăvi un pacient care s-a testat pe banii luni”.

„Discuția despre vaccinarea obligatorie dați-mi voie să o am cu experții. Dacă o să fie concluzia că asta este cea mai bună soluție, eu sunt de acord. De fiecare dată după ce am discutat cu experții am acceptat soluțiile, mergem mai departe, dar asta trebuie să fie luată cu experții”, a adăugat oficialul liberal.

Întrebat când am putea avea o decizie în acest sens, el a răspuns: „Discuțiile sunt în fiecare zi, acum vom vedea când va fi decizia. Azi am decis despre doza a treia, vom decide și despre vaccinarea obligatorie”.