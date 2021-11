Florin Cîțu, după discuția cu Dacian Cioloș: Sunt șanse mari de refacere a coaliției. Am agreat că trebuie să fie un acord mult mai în detaliu. Premierul e de la PNL (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a prezentat concluziile discuției cu Dacian Cioloș, liderul USR. Acesta a susținut că a fost o discuție pe principii și crede că sunt șanse mari de refacere a coaliției. Dacă acest lucru chiar se va întâmpla, atunci va fi nevoie de un acord mai în detaliu „ca să nu mai avem altfel de probleme”.

Cîțu urmează să vorbească și cu Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Rezultatele discuției dintre Florin Cîțu și Dacian Cioloș. Ce spune liderul PNL

„Am discutat despre principii, dacă putem reface coaliția, și despre programul de guvernare.

Am agreat pe principii, de a reface coaliția, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliție mult mai în detaliu și am vorbit despre programul de guvernare care să fie mai în detaliu.

Premierul e de la PNL. Asta a fost discuția, nu s-a dscutat despre nume de persoane”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a precizat că vor fi discuții foarte mari.

Întrebat care sunt șansele de refacere a coaliției, Cîțu a răspuns: „Sunt șanse mari, eu am ieșit optimist de la această întâlnire. Sunt șanse mari să se refacă coaliția. Nimeni n-a cerut nimic, azi am discutat despre principii”.

Cîțu a insistat pe faptul că ambii au convenit că trebuie un acord de colaborare mult mai amplu, „ca să nu mai avem altfel de probleme”.

PNL, PSD și UDMR merg la Cotroceni cu propuneri de premier

Anterior, Florin Cîțu a anunțat că PNL va merge la Cotroceni cu o propunere de premier „Avem un mandat clar, Partidul Național Liberal, majoritate în jurul Partidului Național Liberal, cu premier liberal”.

Și Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că partidul său va avea o propunere de prim-ministru. „Toate crizele pandemice, economice și sociale au fost gestionate și sunt efectul acestei alianțe de dreapta, susținută de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis”, a mai spus Ciolacu.

„UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în fața președintelui, dacă ne va chema la consultări. Nu consider că este o propunere deplasată ca într-o următoare coaliție – indiferent că va fi o coaliție PNL-USR-UDMR sau PNL-PSD-UDMR – primul-ministrul să fie dat de cea mai mică formațiune, cea care reprezintă stabilitatea”, a transmis, la rândul său, Kelemen Hunor, președintele UDMR.