Florin Cîțu este un progresist? Va milita PNL, sub conducerea sa, pentru drepturile minorităților sexuale? Cum răspunde Rareș Bogdan (VIDEO)

Ludovic Orban și-a depus, joi, candidatura pentru șefia PNL, context în care a susținut că viziunea sa este una liberal-conservatoare. Orban a vorbit despre Biserică, familie, valorile și morala creștine. Acesta a mai punctat că PNL respinge „toate curentele neomarxist-progresiste care, în ultima vreme, își fac loc pe nevăzutelea în mințile unora dintre români”.

În acest context, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și unul dintre susținătorii lui Florin Cîțu, contracandidatul lui Orban, a fost întrebat, într-o intervenție pentru B1 TV, ce fel de platformă ideologică are Cîțu și dacă acesta se consideră progresist. Bogdan a mai fost întrebat despre raportarea sa și a partidului la drepturile minorităților sexuale. Liderul liberal a insistat că el respectă „toate minoritățile etnice, religioase, sexuale”. Dată fiind această declarație, Rareș Bogdan a mai fost chestionat cum își explică atunci poziția sa și a PNL în raport cu referendumul pentru familia tradițională (anti-LGBTQ+).

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Rareș Bogdan, despre valorile PNL și raportarea la drepurile minorităților sexuale

Întrebat ce fel de platformă are Florin Cîțu, ideologic vorbind, Rareș Bogdan a răspuns: „Mâine (vineri, 20 august) vedem lansarea platformei lui Florin Cîțu, voi fi lângă Florin Cîțu, la 16.00, la sediul PNL, uniți și puternici. Vă asigur că nimeni nu-și permite să stea departe de sintagma ”național” din numele partidului, nimeni nu se îndepărtează de valori, de modernism, că PNL a modernizat de-a lungul istoriei sale fantastice această țară, nimeni nu-și permite să ignore vreodată, Doamne ferește!, nici valorile naționale, nici tradițiile și în niciun caz cultele religioase, respectiv credința religioasă, indiferent că e protestantă, neoprotestată, ortodoxă sau greco-catolică”.

Întrebat dacă Florin Cîțu e un progresist, Rareș Bogdan a răspuns: „Eu zic că toată această dispută progresim versus conservatorism nu arată decât că PNL e un partid extrem de mare, puternic, care are o mulțime de platforme, dar nu poți să spui că Florin Cîțu e un progresist și că Ludovic Orban e un ultraconservator. În ambele tabere există și Rareș Bogdan, și Robert SIghiartău, și Florin, și Dumitrel, și Boc, și Flutur, care sunt mai degrabă niște consrvatori, dar e o chestiune de nuanță, de poziționare. Nu consider că aceasta e marea problemă pe care o are Românai azi. PNL va rămâne acolo unde e normal să fie, în Partidul Popular European, cu o doctrină extrem de clar asumată”.

Chestionat că PNL militează sau va milita, sub conducerea lui Florin Cîțu, pentru drepturile minorităților sexuale, Bogdan a răspuns: „Vreți să vedeți platforma de mâine? vă promit că o s-o aveți mine la 15.00, cu o oră înainte de lansare!”.

„Ca orice european convins, ca orice român de bună-credință, respect toate minoritățile etnice, religioase, sexuale. (PNL) are o poziție extrem de tolerantă, europeană, deschisă, cu privire la minoritățile etnice, religioase și sexuale”, a mai ținut să precizeze prim-vicepreședintele PNL.

Întrebat în legătură cu poziționarea partidului în raport cu referendumul pentru familia tradițională, Bogdan a spus: „La referendumul pentru familie, acolo, din păcate, o acțiune a fost pervertită dn cauza implicării politice a unui partid retrograd, care a încercat să folosească o acțiune a unor grupuri civice într-un scop politic declarat, respectiv Liviu Dragnea și PSD”.

Chestionat dacă referendumul respectiv a fost un demers corect, Rareș Bogdan a spus: „Putem vorbi desre asta într-o emisiune dedicată”.