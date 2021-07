Florin Cîțu: În coaliție și eu, și Ludovic Orban susținem interesele PNL. Orice competiție e frumoasă – în economie reduce prețurile și crește oferta, în politică scoate cel mai bun lider la suprafață

Prim-ministrul Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, a declarat că întrecerea internă dintre el și actualul lider al partidului nu afectează funcționarea coaliției de guvernare. „Nu a fost niciun ministru care să aibă de suferit de pe urma competiției frumoase din Partidul Național Liberal”, susține premierul.

Florin Cîțu, despre competiția internă din PNL: „Nu are de ce să afecteze coaliția”

Întrebat marți seară la Digi 24 dacă simte că întrecerea internă din PNL afectează coaliția, Florin Cîțu a răspuns: „Nu, în niciun caz. Ce se întâmplă în PNL este o competiție, în care Partidul Național va ieși mai puternic după această competiție, și nu are de ce să afecteze coaliția. În coaliție și eu, și Ludovic susținem interesele Partidului Național Liberal – ok, câteodată, în spațiul public mai este criticat Guvernul, ceea ce mă mâhnește, dar nu afectează funcționarea coaliției. Coaliția a luat deciziile până acum împreună, am fost toți împreună acolo”.

„Deciziile se iau în Guvern pentru multe dintre măsuri și nu a fost niciun ministru care să aibă de suferit de pe urma competiției frumoase din Partidul Național Liberal”, a adăugat primul-ministru.

Întrebat de ce spune că întrecerea din PNL este una „frumoasă”, Florin Cîțu a explicat: „Orice competiție este frumoasă pentru că va scoate la suprafață ceea ce este mai bun. În economie, competiția reduce prețurile, crește oferta, în politică va scoate cel mai bun lider la suprafață”.

„Eu am avut o campanie pozitivă și le aduc tuturor aminte, colegilor mei, și voi repeta asta, ca să fie foarte clar, la nesfârșit, suntem aici pentru români. Rolul nostru este acela de a forma o echipă de lideri care să ducă Partidul Național Liberal la nivelul următor, dar să nu uităm niciodată că noi suntem în politică pentru români. Nu suntem pentru noi, nici pentru mine, nici pentru contracandidatul meu, suntem acolo pentru români. Este mesajul meu, pe care l-am dat peste tot în campanie. Da, am spus de fiecare dată că de asta îmi place competiția și îmi place ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, această efervescență, pentru că prin competiție avem obiective și liderii adevărați știu că atunci când se ating obiective, și avem foarte multe exemple în Partidul Național Liberal unde lideri și-au atins obiectivele, performanța este recunoscută și liderii aceia rămân mai departe”, a adăugat premierul Florin Cîțu.