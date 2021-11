Florin Cîțu: Nu vom crește taxele. Majorările de venituri trebuie să țină cont de economie / De ce PNL nu e de acord cu introducerea cotei progresive de impozitare (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a explicat de ce liberalii nu sunt de acord cu introducerea cotei progresive de impozitare, dorită de social-democrați. Cîțu a mai spus că PNL e de acord cu majorarea pensiilor, salariilor și alocațiilor, dar aceste creșteri trebuie să țină cont de posibilitățile României. Acesta a mai spus că liberalii nu vor să crească taxele și nici să taie banii de la investiții.

„În România orice venit e deja impozitat. E vorba dacă vrem să penalizăm pe cineva că a muncit șia acumulat active. Nu mi se pare corect. Dacă e vorba de evaziune fiscală, evident că sunt de acord să o eliminăm, dar dacă e vorba de români care au muncit și și-au asumat riscuri și au plătit impozite, nu e normal să venim să spunem că trebuie să dea în plus, că e justiție socială. SUntem de acord cu eliminarea evaziunii la orice nivel”, a declarat Cîțu.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Florin Cîțu: Nu vom crește taxele

Acesta a insistat că liberalii nu sunt de acord cu creșterile de taxe: „Am spus de la început că nu vom crește taxele, e un principiu de la care nu abdicăm. Am arătat că schimbarea pradigmei prin care am alocat mai multe resurse către investiții ne-a ajutat să avem mai multe resurse la buget, cu 40 de miliarde mai mult decât anul trecut. Cu acești bani putem plăti facturi, să subvenționăm și termia căte UAT-uri, deci e un model economic care funcționează”.

Florin Cîțu, despre creșterile de pensii și salarii

„Sunt discuții despre creșterea pensiilor, alocațiilor, salariilor. Noi suntem de acord, le-am crescut într-o perioadă de criză majoră, când nimeni nu făcea asta în Europa și o vom face și acum în contextul traiectoriei, deficitului pe care l-am anunțat, dar vom face acest lucru.

Orice creștere de cheltuieli… trebuie să ne uităm dacă se încadrează în deficitul estimat pentru anul viitor. Dacă nu, va trebui să luăm bani de la investiții și noi nu suntem de acord. Avem deja o creștere în programul e guvernare de 5% vom vedea dacă putem merge mai sus. Suntem de acord să creștem și pensiile și salariile, dar tot trebuie judecat în contextul economic, să ne asigurăm că aceste creșteri pot fi plătite și în viitor”, a explicat Florin Cîțu.