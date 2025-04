Florin Cîțu prevestește apocalipsa fiscal-bugetară: „Nu avem oameni de stat care să-și asume costurile politice” (VIDEO)

Guvernanții de la București nu vor lua nici o măsură pentru a reduce deficitul bugetar, așa cum nu au luat nici în trecut, pentru a nu răspunde politic. Este opinia fostului premier Florin Cîțu care a analizat situația dezastruoasă în care se află România.

Florin Cîțu a făcut o analiză pe actuala siuație fiscal-bugetară, după ce Comisia Europeană a anunțat că România are cel mai mare deficit bugetar ESA, din UE, de 9,3% din PIB. Fostul premier și ministru al Finanțelor și-a prezentat opiniile în emisiunea Ioanei Constantin, Politica Zilei, difuzată de B1 TV. În analiza pe care a făcut-o, el a prezentat actuala situație fiscal bugetară. condus de Marcel Ciolacu a reușit să majoreze deficitul bugetar la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani.

„Trebuie să le luăm pe rând. În primul rând avem confirmarea Comisiei Europene că anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din ultimii 25 de ani. Nici măcar în pandemie sau în criza din 2008-2011, care a fost îngrozitoare pentru România, nu am avut asemenea deficit”, a explicat Florin Cîțu.

El a explicat de unde vine diferența dintre deficitul cash, prezentat de Guvern și , anunțat de Comisia Europeană. Astfel, Ministerul Finanțelor a anunțat un deficit pe cash mai mic deoarece a amânat la plată facturi în valoare de 9,1 miliarde de lei. Mai mult, din prezentarea instituției condusă de Tanczos Barna, lipsesc informațiile despre datoriile de 28 de miliarde de lei pe care statul le are către companiile din energie

„Al doilea lucru avem un comunicat al Ministerului de Finanțe care explică diferența dintre deficitul cash, anunțat anul trecut și cel ESA anunțat de Comisia Europeană. Ne spune, foarte simplu, că a amânat la plată facturi de 9,1 miliarde de lei. Sunt firme din România care, poate, au fost nevoite să se împrumute sau să nu plătească salarii pentru că nu au primit bani de la stat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, din comunicat lipsește informația despre cele 28 de miliarde de lei pe care statul trebuie să le dea înapoi companiilor din energie pentru că le-a suprataxat. Lucrurile sunt foarte, foarte, foarte grave”, a mai explicat fostul premier.

România va ajunge la mâna troicii FMI-BM-CE

În acest context, peste toate veștile rele, a atras atenția că deficitul bugetar pe primele trei luni, în 2025, este mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. Astfel, crede fostul premier, Guvernul Ciolacu nu va mai putea recupera și nu va reduce acest indice, la finalul anului, după cum s-a angajat în fața Comisiei Europene.

„Astăzi a venit o informație și nu știm dacă se va confirma că deficitul pe trei luni de zile în 2025 este mai mare decât anul trecut când a fost 2,06% din PIB. Este greu de crezut că vom evita acest scenariu (să ajungem în „junk”- n.red.). Este greu de crezut că vom putea evita un scenariu în care vom avea la masă troica FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană încercând să salveze România pentru că nu ne vom mai putea împrumuta de pe piețele internaționale și este greu de văzut că nu vom avea un scenariu în care leul nu se va deprecia cu 15 – 20 – 30% aproape, pentru că altfel, dacă nu se depreciază, costurile vor fi suportate de români prin șomaj foarte mare.

Este complicat să înțeleg după ce au primele trei luni din 2025, nu s-a făcut nimic deși știau care este problema și lucurile și totuși deficitul este mare. Este imposibil să mai avem în 2025 un deficit mai mic decât în 2024, așa cum ne-am angajat, deci lucrurile sunt foarte, foarte grave. Dacă nu se trezește cineva astăzi o să fie din ce în ce mai rău”, a avertizat Florin Cîțu.

Florin Cîțu nu vede politicieni responsabil

Florin Cîțu crede că lucrurile vor fi lăsate din mână, astfel că România va ajunge într-un dezastru economic. În opinia sa, nici unul dintre politicienii actuali nu dorește să-și asume responsabilitatea, ca om de stat, ca să facă reformele ce se impun. Actualii politicieni vor căuta să scape de dezastrul pe care l-au provocat și să dea vina pe alții pentru a nu plăti politic.

„Nu mai există soluții simple în acest moment și înțeleg și mă pun în pielea politicienilor care ne conduc sau care vor să ne conducă. Se uită și spun: dacă eu iau măsurile pe care trebuie să le iau, costurile politice pentru mine personal este foarte mare. Nu avem astăzi oameni politici, oameni de stat, care să-și asume așa ceva. Nu există, nu-i cunosc, nu i-am văzut astăzi la conducerea României sau printre cei care vor să ne conducă.

Și atunci există alternativa pe care am văzut-o și în 2008, să lași piața să corecteze. La un moment dat bubuie tot și piața corectează. Atunci ne-a fost foarte greu să ne revenim. În Grecia a durat zece ani, nouă ne-a luat cinci ani să ne revenim. Iar politicienii vor spune domnule, nu este vina noastră. Dar este vina lor și asta trebuie să înțeleagă românii”, a mai arătat Florin Cîțu.

Fostul premier consideră că reformele ar fi trebuit făcute la timp, fără ca politicienii să le amâne din motive electorale. Acum, lucrurile vor fi din ce în ce mai grave, iar criza financiară nu va putea fi evitată.

„Cea mai mare greșeală a fost, anul trecut, să nu se facă nimic. Și am ieșit împotriva mesajului lui Klaus Iohannis care spunea că este an electoral și nu puteam face reforme. Ba da, trebuiau să facem reformă. Anul acesta, la fel, ne-a prins în an electoral și nu se face reformă, iar aceste amânări au creat această stuație. Responsabilitatea este a celor care conduc România și trebuie să știm acest lucru foarte bine”, a concluzionat fostul premier.