Florin Cîțu și-a prezentat „echipa câștigătoare”. Cine îl susține pe premier în cursa pentru președinția PNL (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, și-a prezentat duminică, la Cluj, echipa de liberali care îl susține și cu care vrea să guverneze România până în 2028.

„Domnule Emil Boc, am să fur un slogan de-al Dvs. The Cluj Way. Eu vreau pentru România calea PNL. PNL way. Iar calea Clujului înseamnă să lucrezi împreună. Asta înseamnă și PNL Way, să lucrăm împreună. Să dezvoltăm România în echipă”, a spus Cîțu.

Cîțu și-a prezentat apoi echipa: Emil Boc, primarul din Cluj Napoca și liderul liberalilor din Cluj, Gheorgeh Flutur, președintele PNL Suceava, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, Daniel Buda, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, Hubert Thuma, preşedinte al PNL Ilfov, Ștefan Stoica, președinte PNL Dolj, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, Lucian Bode, ministrul de Interne, Virgil Popescu, ministrul Energiei, Raluca Turcan, ministrul Muncii, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, Ionel Bogdan, șeful PNL Maramureș, Nelu Tătaru, șeful PNL Vaslui, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, Alina Gorghiu, fostă președintă PNL, Dan Vâlceanu, liderul PNL Gorj și Mara Mareș, liderul tinerilor liberali, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul la șefia PNL Sector 6, Stelian Bujdueanu, viceprimar al Capitalei.

Filialele din Iași, Timiș și Neamț, cea din Satu Mare și cea din Botoșani îl susțin, de asemenea, pe Cîțu.

Florin Cîțu a mai spus că e susținut și de organizațiile din Hunedoara, Olt, Mureș, Alba, Ialomița, și din Sectoarele 1, 2 și 4 ale Capitalei.