Florin Cîțu: Sper ca în ultima lună să nu fi ajuns la un deficit mai mare de 5-6. Ar arăta urât în fața investitorilor străini (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, spune că deficitul la 11 luni era de circa 4,4%, context în care și-a exprimat speranța că acesta nu a depășit nivelul de 6% în doar lună, „ceea ce ar arăta, totuși, urât în fața investitorilor străini”.

Florin Cîțu (PNL), despre situația deficitului bugetar

Întrebat dacă Ministerul Finanțelor dispune de resursele necesare pentru a implementa măsurile din energie, liderul PNL a declarat: „Dispune de banii pe care îi vom vedea în execuția bugetară cred că prezentată astăzi sau mâine. Nu am informații, vă dați seama că nu știu încă. Eu știu doar atât, că la 11 luni deficitul bugetar era 4,3, 4,4, sper ca în ultima lună să nu fi avut un deficit mai mare de 5 sau 6 pentru că asta ar însemna ca în ultima lună să facem un deficit de două-trei puncte procentuale într-o singură lună, ceea ce ar arăta, totuși, urât în fața investitorilor străini”.

Anterior, Florin Cîțu precizase că îi va propune premierului ca noua ordonanță de compensare și plafonare să fie extinsă până în vară.

„Astăzi am avut o altă discuție cu domnul Ciolacu, despre alte lucruri. Am discutat puțin despre sectorul energiei în general pentru că există o discuție, ce se întâmplă după ce expiră această ordonanță, dacă vom merge cu o reglementare pentru șase luni de zile sau mergem pentru un an de zile, variante care vor trebui discutate toate cu Comisia Europeană, și atunci am propus că poate extindem această plafonare de prețuri și compensare, deci ordonanța pe care o va da astăzi Guvernul să fie extinsă până în vară. Bineînțeles, este o decizie pe care trebuie să o ia Guvernul, dar îi vom propune premierului. Dacă nu avem timp sau nu avem de la Comisie o decizie”, spunea Florin Cîțu.