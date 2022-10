Florin Cîțu: „Supraimpozitarea contractelor part time este o mizerie” / „În PNL nu comunicăm foarte mult sau foarte bine” (VIDEO)

Florin Cîțu a criticat dur supraimpozitarea contractelor part time și a precizat în emisiunea Sub semnul întrebării că în 2020, guvernarea de dreapta a reușit să strângă mai mulți bani la buget din taxe și impozite deși acestea au fost menținute la un nivel scăzut:

„Noi am tăiat taxele, am avut în 2020 un an jumate sectorul Horeca nu a plătit impozitul specific, am amânat companiile să plătească, am dat TVA-ul înapoi tot fără control și tot am încasat mai mult. În momentul acela a intervenit încrederea în economie, și au început oamenii să plătească voluntar taxele. Anul acesta, au crescut și taxe.

Am avut resurse să plătim pensii, salarii, să facem investiții. La începutul anului am spus clar, dacă mergem pe mâna PSD vom ajunge la această inflație”.

Florin Cîțu a explicat de ce PNL este partidul care decontează eșecul actualei Guvernări:

„Este vorba de comunicare, noi în PNL nu comunicăm foarte mult sau foarte bine. În ceea ce privește taxe, inflație, dobânzi, companii închise, toate au legătură cu Ministerul Finanțelor. Am un mandat dat de oamenii din sectorul privat, un mandat dat de liberali, de oamenii care simt exact ca mine. Oamenii aceștia au nevoie de o voce și de cineva care să îi reprezinte. Mă voi bate pentru ei. Trebuie să vadă și ceilalți români ce înseamnă PSD la guvernare, înseamnă taxe mai mari, inflație mai mare, dobânzi mai mari și un atac furibund împotriva sectorului privat.

Supraimpozitarea contractelor part time este o mizerie. Am încercat să os cot și la Senat și nu am reușit. Au votat și cei de la AUR cu PSD”.