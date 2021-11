Florin Cîțu: Vrem să facem guvernarea în jurul PNL, cu premier liberal. Criza politică a fost generată de alte partide, cu care vom negocia în perioada următoare (VIDEO)

Florin Cîțu, liderul PNL, a declarat că liberalii vor să creioneze guvernarea în jurul propriului partid și a precizat că a rămas neschimbată decizia internă potrivit căreia premier este propus chiar președintele formațiunii.

Florin Cîțu: „Noi vrem să facem această guvernare în jurul PNL, cu premier liberal”

Întrebat ce premier va susține PNL la negocieri, liderul formațiunii a declarat: „Nu avem o discuție despre premier. Astăzi am flexibilizat două decizii – decizia de a putea să mergem la guvernare cu cei de la USR și o altă decizie, pe care o luasem în Consiliul Național, de a nu guverna cu PSD. Deci avem două decizii pe care le-am flexibilizat. Rămâne decizia pe care o are Partidul Național Liberal, și astăzi nu am discutat despre ea, ca premier să președintele partidului, dar la negocieri vom merge cu propunerea ca premierul să fie al PNL. După aceea vom discuta mai departe, în funcție de negocieri”.

Florin Cîțu a subliniat că PNL „nu se ferește” să nominalizeze un premier.

„Nu se ferește PNL, merge la aceste negocieri și spune foarte clar că noi vrem să facem această guvernare în jurul Partidului Național Liberal, cu premier liberal, și avem decizii ale Partidului Național Liberal care încă nu au fost modificate”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă e de părere că ar mai putea fi premier, el a spus: „Premierul este desemnat de Președintele României și vom discuta și acest lucru”.

Referitor la cine este responsabil pentru actuala criză politică, președintele PNL a afirmat: „Ar trebui să ne uităm la cronologie. Avem un partid care a plecat de la guvernare, un partid care după aceea a semnat o moțiune cu AUR. Un alt partid care a depus o moțiune și a fost votată de celălalt partid. Partidul Național Liberal a fost la guvernare în toată această perioadă și guvernează, chiar și astăzi am fost în două spitale din București. Am avut câteva discuții, voi avea o discuție cu primarul Bucureștiului pentru a include mai multe spitale care sunt în subordinea Bucureștiului, să accepte pacienți Covid. Am discutat și despre sursele de oxigen, vom avea discuții și cu producătorii. Partidul Național Liberal este la guvernare, are grijă de probleme în acest moment. Criza politică, v-o spun, a fost generată de alte partide, cu care vom negocia în perioada următoare”.