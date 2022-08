Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea: ”Rafila, pentru onoarea mea o sa mor cu tine de gât!”

Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a publicat, miercuri seară, un mesaj dur la adresa PSD și a lui Alexandru Rafila, și a făcut acuzații grave fără a prezenta probe în postarea respectivă, în disputa privind banii alocați prin PNRR pentru consultanța proiectelor desfășurate cu fonduri europene.

Cristian Ghinea i-a scris un mesaj public foarte dur lui Alexandru Rafila: Rafila, pentru căcaturile spuse despre mine, pentru onoarea mea o sa mor cu tine de gât!

”PSD au mințit ca porcii despre consultanță și PNRR (…) Trebuie să fii prost sau foarte pesedist la neuron să îți imaginezi că eu aș putea lucra pe bani pentru șefii actuali ai PNRR”, sunt câteva din afirmațiile lui Cristian Ghinea.

Ghinea susține că a fost ”acuzat și terfelit gratuit” și face acuzații la adresa lui Alexandru Rafila, spunând că a fost prins că ”dă pe șestache mai mult de 20 de milioane de euro către fostul său loc de muncă”.

Ghinea l-a mai numit pe Rafila ”tipul ăla care e milionar în euro după ce a muncit doar la stat”: ”Cum a făcut asta? Prin învârteli de constracte de consultanță de la minister – se ocupă ANI de asta”, a scris fostul ministru.

Mesajul lui Ghinea se încheie cu un mesaj adresat direct lui Alexandru Rafila pe care fostul ministru îl acuză că ”chiar furi banii de acolo”: ”Rafila, pentru căcaturile spuse despre mine, pentru onoarea mea o sa mor cu tine de gât! Tu chiar furi banii de acolo. Lupa e pe tine. Iexpertule!”.

Ieșirea lui Cristian Ghinea are loc după ce Alexandru Rafila a spus, miercuri seară, la Antena 3, că fostul ministru USR este responsabil de alocarea unor sume foarte mari pentru consultanță în PNRR.

Rafila a reiterat ideea PSD din comunicatul oficial transmis miercuri la prânz, conform căreia social-democrații au economisit de fapt 60% din banii alocați de USR pentru consultanță. Detalii, .

Mesajul integral al lui Cristian Ghinea

Când ești ipocrit și îți explodează ciunga în freză.

PSD au mințit ca porcii despre consultanță și PNRR. M-au acuzat și terfelit gratuit – trebuie să fii prost sau foarte pesedist la neuron să îți imaginezi că eu aș putea lucra pe bani pentru șefii actuali ai PNRR. Dimpotrivă, sunt coșmarul lor, pentru că nu pot fura și le taxez prostiile public.

Au învârtit despre mine prostii, sume astronomice, aberant. Zero adevăr. Acum li se sparge balonul de ciungă în păr.

Pentru că… ce să vezi… chiar e nevoie de oameni pricepuți și ăia costă.

Colegul meu Emanuel Ungureanu l-a prins pe Rafila ca dă pe șestache mai mult de 20 de milioane de euro consultanță către fostul său loc de muncă.

Rafila e tipul ăla care e milionar în euro după ce a muncit doar la stat. Cum a făcut asta? Prin învârteli de constracte de consultanță de la minister – se ocupă ANI de asta.

Deci să întorci niște bani din PNRR la serviciul lăsat ca să vii ministru – cum sună asta?

Ce răspunde Rafila cu tupeu?

Ah, păi nu am dat acolo toți banii de consultanță.

Sec așa. Și văd titluri de presă: ah, nu a dat pe toți.

🙂

Da, restul sunt la Agenția care va face spitale – dacă le mai face, cu Rafila nu e clar și munca doare.

Ce argument e ăsta?

Am furat, dar nu chiar pe toți?

Bai, dar dacă tot m-ați porcăit atât, de ce nu faceți economie la buget și nu renunțați de tot la consultanță? Eu am zis că Ministerul nu știe să facă spitale și să luați experți. Ok, voi ziceți că are PSD experți. Faceți cu PSD-iști.

Rafila, pentru căcaturile spuse despre mine, pentru onoarea mea o sa mor cu tine de gât!

Tu chiar furi banii de acolo. Lupa e pe tine. Iexpertule!