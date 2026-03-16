Acasa » Politică » Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)

Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)

Ana Maria
16 mart. 2026, 21:16
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: Am văzut declarația lui și chiar are dreptate (VIDEO)
Foto: Ovidiu Micsik / Inquam Photos
Cuprins
  1. De ce i-a dat dreptate fostul premier Victor Ponta lui Traian Băsescu
  2. Ce a mai precizat Ponta
  3. Ponta: Discuția nu ar fi trebuit să ajungă în Parlament

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre mesajul publicat de fostul președinte Traian Băsescu pe Facebook, referitor la necesitatea creșterii nivelului de securitate în România. Tema a fost discutată în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al prezenței militare americane pe teritoriul românesc.

Ponta a declarat că este de acord cu punctul de vedere exprimat de fostul șef al statului și a subliniat că România trebuie să acorde mai multă atenție siguranței naționale, în actualul context geopolitic.

De ce i-a dat dreptate fostul premier Victor Ponta lui Traian Băsescu

Fostul prim-ministru a afirmat că avertismentul lui Traian Băsescu privind creșterea nivelului de securitate este justificat și că discuțiile despre astfel de subiecte ar trebui purtate cu oameni care înțeleg implicațiile strategice.

“Are dreptate. Am văzut declarația lui și are dreptate. Vorbiți cu oameni care înțeleg despre ce vorbesc. Nu pierdeți timpul cu cei care nu înțeleg. Domnul Băsescu chiar are dreptate. Când spune că ne-am băgat într-un război în care, atenție, ăștia care sunt bombardați de două săptămâni, Emirate, Qatar, Saudi, nu s-au băgat. Nu s-au băgat, și sunt bombardați direct de iranieni.

Nu s-a băgat nicio țară din Europa și ne băgăm noi…”, a declarat Victor Ponta.

Ce a mai precizat Ponta

Victor Ponta a pus sub semnul întrebării și modul în care autoritățile române au gestionat public subiectul prezenței militare americane pe teritoriul României. Potrivit fostului premier, astfel de situații ar trebui tratate discret, în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite, fără a fi transformate într-un subiect amplu de dezbatere publică.

Întrebat dacă exista posibilitatea să fi refuzat SUA, Ponta a spus

Vă mai spun încă o dată, că vreau să fie foarte clar ce spun. Președintele țării și cu ministrul Apărării erau informați pe canalele pe care le avem.
Repet, am fost eu informat de 10 ori ca prim-ministru, domnul Băsescu de 100 de ori, probabil. Dom’le, la Kogălniceanu sunt niște nave mai speciale. ‘Da, dom’le, nicio problemă’. Cum au fost de atâtea ori.
Noi stăm și numărăm noi ce nave aterizează americane la Kogălniceanu? Le oprim noi sau ce? Despre ce vorbim?”, a mai spus Ponta.

Ponta: Discuția nu ar fi trebuit să ajungă în Parlament

În opinia fostului premier, subiectul nu ar fi trebuit să fie dezbătut în Parlament și nici să devină o temă publică amplă.

“Nu trebuia să avem o asemenea discuție în Parlament, nu trebuia să iasă nici din CSAT. De ce trebuie să știe adversarii americanilor ce avioane aduc ei la noi? Avem un parteneriat cu ei, nu trebuia să semnăm nimic altceva.

N-aveam ce discuta în Parlament, n-aveam ce face circ, n-aveam de ce să atragem atenția. Nu ne-au cerut americanii chestia asta. Vă repet, în Congresul American n-a fost niciun vot pe tema atacului.

Adică la ei, în Congresul American, nu se discută și noi discutăm în Parlamentul României ceva ce nu ține… Parlamentul României trebuie să fie informat, să discute, să aprobe dacă trimitem noi trupe. Înțeleg că nu sunt trupe.

Și mă întorc. Cele două fregate ale noastre sper să nu le trimitem, că se scufundă pe drum.”, a mai afirmat fostul premier.

Citește și...
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Politică
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Politică
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
Politică
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
Sorin Grindeanu refuză orice compromis pe buget: „Nu negociez nimic!”. Ce a anunțat liderul PSD (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu refuză orice compromis pe buget: „Nu negociez nimic!”. Ce a anunțat liderul PSD (VIDEO)
VIDEO: Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. Șeful PSD nu vrea să piardă puterea și dorește ca PNL să danseze după cum cântă el
Politică
VIDEO: Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. Șeful PSD nu vrea să piardă puterea și dorește ca PNL să danseze după cum cântă el
Ultima oră
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
22:07 - Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
21:38 - Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
21:31 - Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție
21:30 - Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
21:00 - Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
20:57 - A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
20:52 - Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)