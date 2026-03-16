Fostul premier Victor Ponta a vorbit, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre mesajul publicat de fostul președinte Traian Băsescu pe , referitor la necesitatea creșterii nivelului de securitate în România. Tema a fost discutată în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al prezenței militare americane pe teritoriul românesc.

Ponta a declarat că este de acord cu punctul de vedere exprimat de fostul șef al statului și a subliniat că România trebuie să acorde mai multă atenție siguranței naționale, în actualul context geopolitic.

De ce i-a dat dreptate fostul premier Victor Ponta lui Traian Băsescu

Fostul prim-ministru a afirmat că avertismentul lui privind creșterea nivelului de securitate este justificat și că discuțiile despre astfel de subiecte ar trebui purtate cu oameni care înțeleg implicațiile strategice.

“Are dreptate. Am văzut declarația lui și are dreptate. Vorbiți cu oameni care înțeleg despre ce vorbesc. Nu pierdeți timpul cu cei care nu înțeleg. Domnul Băsescu chiar are dreptate. Când spune că ne-am băgat într-un război în care, atenție, ăștia care sunt bombardați de două săptămâni, Emirate, Qatar, Saudi, nu s-au băgat. Nu s-au băgat, și sunt bombardați direct de iranieni.

Nu s-a băgat nicio țară din Europa și ne băgăm noi…”, a declarat Victor Ponta.

Ce a mai precizat Ponta

Victor Ponta a pus sub semnul întrebării și modul în care autoritățile române au gestionat public subiectul prezenței militare americane pe teritoriul României. Potrivit fostului premier, astfel de situații ar trebui tratate discret, în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite, fără a fi transformate într-un subiect amplu de dezbatere publică.

Întrebat dacă exista posibilitatea să fi refuzat SUA, Ponta a spus

“Vă mai spun încă o dată, că vreau să fie foarte clar ce spun. Președintele țării și cu ministrul Apărării erau informați pe canalele pe care le avem.

Repet, am fost eu informat de 10 ori ca prim-ministru, domnul Băsescu de 100 de ori, probabil. Dom’le, la Kogălniceanu sunt niște nave mai speciale. ‘Da, dom’le, nicio problemă’. Cum au fost de atâtea ori.

Noi stăm și numărăm noi ce nave aterizează americane la Kogălniceanu? Le oprim noi sau ce? Despre ce vorbim?”, a mai spus Ponta.

Ponta: Discuția nu ar fi trebuit să ajungă în Parlament

În opinia fostului premier, subiectul nu ar fi trebuit să fie dezbătut în Parlament și nici să devină o temă publică amplă.

“Nu trebuia să avem o asemenea discuție în Parlament, nu trebuia să iasă nici din CSAT. De ce trebuie să știe adversarii americanilor ce avioane aduc ei la noi? Avem un parteneriat cu ei, nu trebuia să semnăm nimic altceva.

N-aveam ce discuta în Parlament, n-aveam ce face circ, n-aveam de ce să atragem atenția. Nu ne-au cerut americanii chestia asta. Vă repet, în Congresul American n-a fost niciun vot pe tema atacului.

Adică la ei, în Congresul American, nu se discută și noi discutăm în Parlamentul României ceva ce nu ține… Parlamentul României trebuie să fie informat, să discute, să aprobe dacă trimitem noi trupe. Înțeleg că nu sunt trupe.

Și mă întorc. Cele două fregate ale noastre sper să nu le trimitem, că se scufundă pe drum.”, a mai afirmat fostul premier.