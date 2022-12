Gabriel Oprea: “Respingerea intrării României în Spațiul Schengen este profund incorectă și imorală”

Presedintel UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea a criticat dur blocarea aderării României în Spațiul Schengen. Acesta a precizat că țara noastră va trebui sa arate, in politica externa, mai mult decat oricand, unitate, demnitate si fermitate, in raport cu partenerii europeni si, mai ales, cu Austria.

“Respingerea intrarii României in Spatiul Schengen este profund incorecta si imorala. O decizie strict politica, fara nicio baza reala, iar situatia in care a fost pusa tara noastra este umilitoare. Acest vot trebuie sa aiba repercursiuni.

Nu putem accepta sa fim tratati ca repetentii Europei, noi ne-am facut foarte bine temele.

Nu putem accepta sa fim umiliti si pentru asta statul român trebuie sa adopte atitudinea corecta si sa actioneze in consecinta in relatiile cu partenerii europeni, dar mai ales in relatia cu Austria”, a subliniat fostul vicepremier pentru securitate nationala.

El a mai spus ca, desi România a indeplinit cu succes criteriile de aderare la Schengen, in urma cu multa vreme, a fost pusa acum intr-o situatie care aduce atingere valorilor tarii noastre, dar si principiilor europene.

“Importanta României este foarte mare, mai ales in acest context, cu razboi in Ucraina. Si, totusi, o tara europeana isi permite sa aiba fata de tara noastra o atitudine profund ofensatoare.

Austria a demonstrat ca nu respecta România.

Iar România va trebui sa-si demonstreze sub toate formele demnitatea si fermitatea si sa nu mai permita vreodata sa fie calcata in picioare.

Trebuie sa fim verticali si sa luptam pe toate fronturile pentru a ne atinge obiectivele. Aderarea la Schengen este unul dintre ele si trebuie indeplinit cat mai curand.

România trebuie sa schimbe foaia.

Nu cersim bunavointa nimanui. România este un stat egal celorlalte state ale Uniunii Europene, un stat care trebuie sa decida pentru sine si pentru cetatenii sai.

Umilirea românilor trebuie sa inceteze! Sa ne desteptam si sa ne amintim sacrificiile inaintasilor nostri care ne-au daruit, platind atat de scump, libertatea si demnitatea. Sa ne amintim cine suntem!”, a mai spus Gabriel Oprea.