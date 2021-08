Gabriela Firea: „La aproape un an de mandat, realizările lui Nicușor Dan sunt zero”

Senatoarea PSD Gabriela Firea, fost Primar General al Capitalei, îl acuză pe Nicușor Dan, cel care i-a urmat la Primărie, că nu a făcut nimic în cele aproape 12 luni de mandat de până acum.

E un dezastru administrativ patronat de PNL și USR, a mai spus Firea. Social-democrata a mai susținut că Nicușor Dan e „leneșul satului”.

Gabriela Firea, critici la adresa lui Nicușor Dan

„Mai are Capitala Primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si-acum intorc spatele oamenilor! La aproape un an de mandat, realizarile lui Nicusor Dan sunt zero!

Un dezastru administrativ patronat de PNL si USR! Domnu’ Orban, va simtiti bine? Sunteti ok cu lenesul satului? Ati inventat un monstru administrativ! Nu va mai spala rusinea nici Dunarea!!”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.