George Simion l-a atacat pe Gigi Becali, după ce acesta l-a făcut praf pe B1 TV: „Nu a fost niciodată prietenul meu. Ne-a mințit public”

l-a atacat pe , după ce patronul FCSB l-a făcut praf, marți seara, pe B1 TV. Simion spune că a crezut că s-a schimbat, “că e un om cu smerenie, care s-a pocăit și a mers pe calea Lui Dumnezeu”.

„Au fost presiuni din 25 noiembrie să denunț respectul pe care îl am față de domnul Georgescu”

Totodată, liderul AUR a mai declarat la Realitatea Plus că nu a vândut alegerile, așa cum e acuzat.

„Eu am răspuns unei chemări. Sunt suveraniști, mulți se dau suveraniști. Să îmi spună care sunt acele erori forțate pe care le-am făcut. Am dat tot ce era mai bun ca să oprim acest tăvălug care era interesat de violuri inventate. Erau curioși și de soția mea, în clasa a noua, cum a dat probe la liceu. Au fost presiuni să mă facă să cedez. Au fost presiuni din 25 noiembrie să denunț respectul pe care îl am față de domnul Georgescu. Sigur că da, am spus-o la momentul respectiv. Eu am făcut o apreciere greșită asupra domnului Becali, am crezut că s-a schimbat, că e un om cu smerenie, care s-a pocăit și a mers pe calea lui Dumnezeu”, a spus Simion, potrivit .

„La ora 1 noaptea, ne-am trezit în birou, a venit în fața noastră să spună cum m-a votat”

„La ora 1 noaptea, ne-am trezit în birou, a venit în fața noastră să spună cum m-a votat, cum a pus toți călugării să mă voteze, eu nu știam cum să plec. Fățarnic, eu discutasem cu domnul Georgescu. S-a denunțat public cum voia el să facă șmecherii cu mine când voi ajunge președinte. Repet, am martori. Domnul Becali nu a fost niciodată prietenul meu. (…) Eu cred că organele de anchetă trebuie să se sesizeze. Dacă doar din curs pierzi un milion de euro, care este suma pe care trebuia să i-o plătesc. I-a lăsat pe oameni așa, că a aflat că plătește UE. A cerut să îi dau justificare din partea partidului pentru partid, dar nu aveam cum. El a donat bani la Pechea. (…) Eu i-am spus că nu am banii tăi, dar am demnitate. Ne-a mințit public. Becali când încerca să mă facă să renunț eu la Georgescu. Eu am evitat o vărsare de sânge și nu vreau să văd român contra român”, mai adăugat George Simion.