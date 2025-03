George Simion, la depunerea candidaturii: „Voi deveni ținta sistemului în următoarele 2 luni”

George Simion a transmis vineri către susținătorii săi, în contextul în care și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central, că va deveni ținta “sistemului” în următoarea perioadă:

“Fac o singură promisiune: să merg până la capăt și să nu trădez poporul român. Sigur că da, eu ca persoană voi deveni ținta sistemului în următoarele 2 luni.

Vor inventa lucruri despre mine, se va scrie multă beletristică, vor apărea înregistrări false, realizate cu tehnica deep fake, prin intermediul inteligenței artificiale. Nu ne interesează! Nu este despre mine aici, nu pentru mine s-au strâns de duminică până acum peste 600.000 de semnături. Un număr la fel de impresionant pentru colega mea, Anamaria Gavrilă”.

George Simion a transmis că principalul obiectiv al candidaturii sale este “revenirea la democrație”:

“Noi avem un singur obiectiv: revenirea la democrație și revenirea la normalitate. AUR a cerut prin toate mijloacele posibile și imposibile, de la acțiuni în Parlament, la acțiuni în instanță, până la proteste pașnice reluarea alegerilor, începând cu turul doi. Am făcut acest demers în ciuda faptului că nu mai eram deloc implicați, în ciuda propriului interes. Am făcut-o asumându-ne riscul de a părea nebuni, dar lumea a fost schimbată doar de vizionari. Am făcut-o în numele democrației funcționale pe care o apărăm și pe care o reglăm doar prin vot, nu prin ingerințe politice. Este timpul să vorbim despre democrație. În primul și în primul rând vorbim de dreptul de a alege și de a fi ales care nu poate fi restrâns decât printr-o decizie judecătorească, una definitivă, pronunțată la capătul unui proces echitabil”.