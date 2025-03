George Simion, prins cu minciuna. Ce spunea despre Călin Georgescu în urmă cu patru ani / Acum se declară „urmașul” lui

Deși în prezent se consideră urmașul lui Călin Georgescu la alegerile prezidențială, George Simion declara în urmă cu patru ani despre fostul candidat la prezidențiale, blocat de CCR, că este un simpatizant al legionarilor. Mai mult, George Simion spunea că România nu are nevoie de un nou sistem totalitar, cu referire la Călin Georgescu:

„Călin Georgescu să vină să se pronunțe pe teme de istorie. Eu am 35 de ani, am făcut un partid de la 0, nu trebuie să fiu pus eu, care am pornit AUR pe 1 decembrie 2019, de Ziua Națională la Alba Iulia, să discut despre istoria recentă a României, despre legionari, despre comuniști și să fac aprecieri despre Zelea Codreanu și Nicolae Ceaușescu, pentru că o să găsești în societatea românească unii, cum e domnul Georgescu, simpatizanți ai legionarilor, o să găsești foarte mulți cum sunt mulți dintre bunicii și părinții noștri care sunt simpatizanți ai comuniștilor”, a declarat George Simion în urmă cu patru ani, la .

George Simion mai spunea că nu vrea să fie asociat cu atitudin antisemite:

„Și din multe puncte de vedere, aceste două sisteme totalitare trebuie echivalate, pentru că au făcut foarte mult rău, și nazismul, fascismul și comunismul și au făcut milioane de victime și nu trebuie să mai ajungem la sisteme totalitare, dictatoriale. Eu nu vreau să fiu asociat cu atitudini anti-semite. Cine se aseamănă se adună, teoretic, noi suntem o alianță, eu am închegat toate figurile patriotice, vizibile din spațiul public”, a mai spus Simion.

Declarațiile lui George Simion de acum patru ani vin în contradicție cu ceea ce spune acum liderul AUR, care se declară urmașul lui Cplin Georgescu:

„Sunt urmașul, din punct de vedere politic, al lui Călin Georgescu. Dumnealui are trei urmași, un fiu și încă doi băieți și eu candidez pentru că așa mi s-a cerut de către domnul Georgescu pentru a reintra în normal și pentru a reveni la cursul democratic și constituțional”, a mai declarat Simion.