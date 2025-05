George Simion s-a răzgândit. Candidatul AUR contestă rezultatul alegerilor la CCR

George Simion s-a răzgândit și a decis să conteste rezultatul , pe care le-a pierdut, la . Anterior, politicianul AUR, își acceptase înfrângerea, recunoscând că diferența de voturi la care a pierdut este mult prea mare.

Partidul AUR nu aceptă înfrângerea lui George Simion în alegerile prezidențiale, din 18 mai, și va contesta rezultatul la CCR, conform unor surse din partid. Candidatul extremist care, anterior a acceptat că a pierdut, le-a transmis acest lucru adepților săi. Într-un răspuns la comentariul unui simpatizant, George Simion a scris acest lucru pe TikTok. El a precizat că va depune .

„Fac! Fără probleme! Nu vor accepta dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”, și-a asigurat adepții Simion.

Parlamentarii AUR vor susține marți 20 mai, de la ora 14:30, declarații de presă, prilej cu care vor anunța decizia de a contesta rezultatul alegerilor. De altfel, George Simion a postat, un mesaj misterios, în care spunea că are de făcut două anunțuri importante. Unul la ora 14.30, iar cel de-al doilea la ora 19.00.

„Anunțuri importante AZI! Anunțurile așteptate de voi, românii liberi! Azi la 14:30 și la 19:00. Până la capăt!”, a scris Simion.

George Simion și-a recunoscut înfrângerea

La alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, Nicușor Dan a reușit să revină de la scorul din primul tur și a câștigat cu 6.168.642 de voturi (53,60%). Adversarul său, candidatul AUR a obținut 5.339.053 de voturi (46,40%). La cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2025 au votat peste 11,6 milioane de români.

Fostul președinte Traian Băsescu, cel care a înregistrat o astfel de performanță în trecut, în 2004, contra lui Adrian Năstase, a explicat că nu este ceva ieșit din comun. El a arătat că, în alegeri, în turul al doilea, ambii candidați pornesc de la 0, fără să păstreze rezultatul din primul tur.

Duminică noapte, George Simion dădea impresia că a acceptat înfrângerea, dat fiind diferența foarte mare dintre el și Nicușor Dan. Mai mult confirma, într-un mesaj în limba engleză că nu poate fi vorba despre o manipulare a rezultatelor alegerilor. Ulterior, în mesajul transmis în limba română, nu a mai făcut aceste precizări.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză George Simion în intervenția video de pe X.