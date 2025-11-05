B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”

Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”

Ana Maria
05 nov. 2025, 21:55
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre angajarea fictivă în Austria: Nu voi accepta!
Sursa foto: Captură video - Călin Georgescu / Facebook
Cuprins
  1. Cum a reacționat Călin Georgescu, după apariția acestor informații
  2. Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere din țară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat după ce în presă au apărut mai multe stenograme din dosarul rezervișilor SRI și SIE din Vaslui. În urma acelor documente a fost dezvăluit planul acestora prin care s-ar fi încercat ca Georgescu să fie scos din țară, deși se afla sub control judiciar.

Cum a reacționat Călin Georgescu, după apariția acestor informații

Georgescu neagă toate aceste informații:

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări:

Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.”, a scris fostul candidat la prezidențiale, pe pagina sa de Facebook.

“Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.

Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.

Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, a mai adăugat Călin Georgescu.

Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere din țară

Potrivit surselor judiciare, „La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Sursele arată că Georgescu a fost angajat fictiv la o firmă din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț. În acest fel, i s-ar fi permis să plece din țară sub pretextul dreptului la muncă.

În una dintre convorbiri se afirmă clar:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, potrivit unor stenograme, informează Antena 3 CNN.

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, afirmă sursele judiciare.

Societatea implicată este o firmă de consultanță financiară, iar Georgescu era cel care trebuia, cel puțin pe hârtie, să gestioneze compania. Această societate urma să presteze servicii atât în România, cât și în Austria, potrivit Antena 3 CNN.

Tags:
Citește și...
Parlamentul, instituție cu risc crescut de evaziune fiscală. 100 milioane lei cheltuiți anual fără acte justificative
Politică
Parlamentul, instituție cu risc crescut de evaziune fiscală. 100 milioane lei cheltuiți anual fără acte justificative
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Politică
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
Politică
STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Politică
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Politică
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Politică
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Politică
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Politică
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Politică
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Ultima oră
21:58 - Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)
21:30 - Angelina Jolie, moment neprevăzut în Ucraina. Șoferul actriței, săltat din trafic și înrolat în armată
21:11 - Parlamentul, instituție cu risc crescut de evaziune fiscală. 100 milioane lei cheltuiți anual fără acte justificative
21:05 - Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
20:59 - Ce joburi au avut Smiley, Antonia, Velea, Gina Pistol, Dan Negru și Lidia Buble înainte de a deveni celebri. „Primul job, am lucrat cu tata în cimitir, la gropi”
20:21 - Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
19:54 - Cauza decesului lui Emeric Ienei. Locul unde legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
19:45 - Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III
19:34 - Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
19:15 - Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor