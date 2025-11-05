Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat după ce în presă au apărut mai multe din dosarul rezervișilor SRI și SIE din Vaslui. În urma acelor documente a fost dezvăluit planul acestora prin care s-ar fi încercat ca Georgescu să fie scos din țară, deși se afla sub control judiciar.

Cum a reacționat Călin Georgescu, după apariția acestor informații

Georgescu neagă toate aceste informații:

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări:

Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.”, a scris fostul candidat la prezidențiale, pe pagina sa de .

“Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.

Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.

Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, a mai adăugat Călin Georgescu.

Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere din țară

Potrivit surselor judiciare, „La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Sursele arată că Georgescu a fost angajat fictiv la o firmă din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț. În acest fel, i s-ar fi permis să plece din țară sub pretextul dreptului la muncă.

În una dintre convorbiri se afirmă clar:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, potrivit unor stenograme, informează .

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, afirmă sursele judiciare.

Societatea implicată este o firmă de consultanță financiară, iar Georgescu era cel care trebuia, cel puțin pe hârtie, să gestioneze compania. Această societate urma să presteze servicii atât în România, cât și în Austria, potrivit Antena 3 CNN.