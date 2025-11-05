Stenograme cu adevărat explozive din dosarul rezervișilor SRI și SIE din Vaslui. Documentele demonstrează o tentativă clară de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, în ciuda faptului că acesta se afla sub control judiciar.

Potrivit surselor judiciare, „La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Stenograme: Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere

Sursele arată că Georgescu a fost angajat fictiv la o firmă din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț. În acest fel, i s-ar fi permis să plece din țară sub pretextul dreptului la muncă.

În una dintre convorbiri se afirmă clar:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, potrivit unor stenograme, informează .

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, afirmă sursele judiciare.

Cine sunt principalii suspecți și ce rol au avut

Societatea implicată este o firmă de consultanță financiară, iar Georgescu era cel care trebuia, cel puțin pe hârtie, să gestioneze compania. Această societate urma să presteze servicii atât în România, cât și în Austria, potrivit Antena 3 CNN.

În această rețea, Dănuț Hanț, cu domiciliul în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, din România, apar ca acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL.

Planul ar fost dezvăluit în mai multe conversații pe care membrii rețelei, SRI și SIE, le-ar fi avut.

Ce alte informații a oferit DNA în acest caz

În paralel, DNA a anunțat miercuri derularea a 23 de percheziții în Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara. Acțiunile vizează un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței în scopuri personale.

Potrivit sursei citate anterior, în centrul anchetei se află Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, vizat după un control DSV care a scos la iveală nereguli, iar accesul său la fonduri a fost blocat. Se pare că Bogoș ar fi acționat prin trei grupări formate din rezerviști, foști militari, cu legături în armată, servicii secrete și chiar foste cadre DNA.