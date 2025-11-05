B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar

STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar

Ana Maria
05 nov. 2025, 19:11
STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Stenograme: Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere
  2. Cine sunt principalii suspecți și ce rol au avut
  3. Ce alte informații a oferit DNA în acest caz

Stenograme cu adevărat explozive din dosarul rezervișilor SRI și SIE din Vaslui. Documentele demonstrează o tentativă clară de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, în ciuda faptului că acesta se afla sub control judiciar.

Potrivit surselor judiciare, „La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Stenograme: Cum a fost pus în aplicare planul de scoatere

Sursele arată că Georgescu a fost angajat fictiv la o firmă din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț. În acest fel, i s-ar fi permis să plece din țară sub pretextul dreptului la muncă.

În una dintre convorbiri se afirmă clar:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, potrivit unor stenograme, informează Antena 3 CNN.

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”, afirmă sursele judiciare.

Cine sunt principalii suspecți și ce rol au avut

Societatea implicată este o firmă de consultanță financiară, iar Georgescu era cel care trebuia, cel puțin pe hârtie, să gestioneze compania. Această societate urma să presteze servicii atât în România, cât și în Austria, potrivit Antena 3 CNN.

În această rețea, Dănuț Hanț, cu domiciliul în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, din România, apar ca acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL.

Planul ar fost dezvăluit în mai multe conversații pe care membrii rețelei, rezerviști SRI și SIE, le-ar fi avut.

Ce alte informații a oferit DNA în acest caz

În paralel, DNA a anunțat miercuri derularea a 23 de percheziții în Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara. Acțiunile vizează un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței în scopuri personale.

Potrivit sursei citate anterior, în centrul anchetei se află Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, vizat după un control DSV care a scos la iveală nereguli, iar accesul său la fonduri a fost blocat. Se pare că Bogoș ar fi acționat prin trei grupări formate din rezerviști, foști militari, cu legături în armată, servicii secrete și chiar foste cadre DNA.

Tags:
Citește și...
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Politică
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Politică
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Politică
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Politică
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Politică
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Politică
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Politică
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Politică
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Politică
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Ultima oră
19:45 - Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III
19:34 - Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
19:15 - Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
19:01 - Preşedinta Mexicului, hărţuită sexual în plină stradă. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale (VIDEO)
18:52 - Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
18:25 - Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
17:57 - Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
17:39 - Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
17:27 - Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania