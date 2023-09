Gheorghe Falcă îl contrazice pe Nicolae Ciucă pe tema unor candidaturi comune cu cei de la PSD: “În interiorul PNL nu s-a discutat așa ceva și cred că nici nu ar trebui să se discute o astfel de acțiune de a candida împreună cu competitorii noștri de stânga” (VIDEO)

Anunțul președintelui PNL, Nicolae Ciucă, privind discuțiile cu PSD privind formarea unui așa zis „bloc democratic”, concretizat prin candidaturi comune ale celor două partide care alcătuiesc coaliția de guvernare generează nemulțumiri în interiorul PNL.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă îl contrazice pe Nicolae Ciucă în ceea ce privește posibilitatea ca PNL și PSD să aibă liste comune de candidați la alegerile parlamentare și locale. Dacă Nicolae Ciucă a precizat marți că există disucții pe această temă cu PSD și că orice opțiune politică rămâne deschisă, Gheorghe Falcă a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că această variantă nu trebuie luată în calcul. Acesta a subliniat că discuțiile liderilor coaliției nu trebuie considerate ca fiind negocieri.

„În primul rând nu este o decizie. În interiorul PNL nu s-a discutat așa ceva și cred că nici nu ar trebui să se discute o astfel de acțiune de a candida împreună cu competitorii noștri de stânga. Eu cred că faptul că au discutat la ședințele de coaliție între dânșii un astfel de subiect, fără a avea un mandat al partidului nu se poate numi negociere și eu cred că fiecare partid trebuie să se adreseze electoratului, trebuie să aibă propriul lor program de guvernare. Noi credem în cetățeni, vrem să facem politicile pentru familile. Atunci când ne gândim la sistemul de sănătate familia ne spune cel mai bine dacă sistemul de sănătate funcționează bine. Sistemul de educție la fel trebuie să fie proiectat în jurul familiei. Noi constatăm astăzi că partenerii noștri de guvernare au abandonat sănătatea, au desființat construcția a șase spitale în România, au desființat zeci și zeci de investiții în nivelul de educație al României, de aceea nu putem să candidăm împreună pentru că noi credem în alte valori”.

Gheorghe Falcă a precizat că liberalii nu își doresc o colaborare electorală cu PSD: „Eu cred că PNL nu își dorește să fie pe liste cu PSD. PNL este partidul care a dat președintele României și PNL are obiectiv în 2024 să dea pe președintele României. Avem obiective diferite față de PSD. Evident că trebuie pentru acest lucru să candidăm singuri, să ne arătăm potențialul nostru, experții noștri să iasă în față, să prezentăm un program d eguvernare realist, să ducem la îndeplinire implementarea acestor bani europeni pe care noi i-ama dus. Noi suntem cei care am adus PNRR, noi am adus bani pentru a se construi autostrăzi, pentru spitale și noi trebuie să implementăm în continuare, să ne arătpm seriozitate fațpă de cetățeni șievident să fim oameniic are credem în valorile de drepata”.

Pe de altă parte, întrebat despre scorul scăzut al liberalilor în sondaje, Gheorghe Falcă a precizat: „În momentul în care un partid se activează, în momentul în care se vor scoate liderii în față, în momentul în care prezinți candidatul la funcția de președinte al României, așa cum am avut și în ultimele alegeri prezidențiale putem să ne jucăm șansa și să câștigăm această competiție”.

Europarlamentarul recunoaște îns chimb că PNL nua re în acest moment un prezidențiabil: „În acest moment nu există un candidat propus de PNL. De aceea cred că în toamna aceasta, până cel târziu în luna martie-aprilie PNL trebuie să își prezinte candidatul pentru funcția de președinte al României. Nu știu dacă poate fi domnul Nicolae Ciucă. Acest lucru se va discuta în interiorul partidului și apoi trebuie să ieșim cu această persoană. Să fie o personalitate care a demonstrat în viața publică onestitate, o perosană care a crescut adminsitrativ, care a demonstrat că a putut să dezvolte o relație cu cetățenii, care poate să câștige încrederea majorității oamenilor din România. Eu cred că trebuie să fie candidatul PNL, să creadă în valorile de dreapta. În România există un electorat de dreapta, care așteaptă măsuri simple, care nu acceptă impozitarea pe care o vedem acum impusă de stânga la guvernare”.

Gheorghe Falcă a criticat și măsurile fiscale pregătite de Guvernul Ciolacu, chiar dacă recunoaște că acestea sunt susținute și de unii liberali:

„Este acceptată de unii din dreapta dar în realitate noi care știm ce înseamnă economia, care am creat locuri de muncă nu sutnem adepții creșterii impozitelor mai ales în perioade de criză când trebuie să ajuți economia, ca economia să rețină locuirile de muncă. Locurile de muncă sunt cele care dau speranță oamenilor. De aceea nu suntem de acord cu ce astăzi Guvernul propune. O dată crrssc cheltuielile publice în loc să scadă, punem taxe în lco să le reducem. Și atunci vrem să candidăm împreună? Doamne ferește!

Eu cred că încă mai suntem oamnei care încă mai credem în valorile dreptei, care am câștigat competiții, am fost în echipele de campanie prezidențiale, am avut contact direct cu cetățenii, avem încredere în cetățeni și acești oameni putem să convingem un partid să avem drumul nostru să credem că valorile noastre sunt mai puternice decât valorile socialiste”.