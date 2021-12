Gheorghe Falcă: Sărăcia în rândul lucrătorilor, o nedreptate. Vrem să avem un salariu minim european bine definit, astfel încât nici politicienii și nici altcineva să nu poată interveni în realizarea lui (VIDEO)

Reprezentanții Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene încă nu s-au întâlnit nici măcar pentru o primă negociere pe salariul minim european, a precizat eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședintele PNL, miercuri, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Gheorghe Falcă, pe B1 TV, despre salariul minim european

„Vreau întâi să vă spun în ce stadiu este această legislație, pentru că noi în Comisia de muncă am votat acest pachet. Eu am avut amendamente care au fost acceptate de către raportor, am avut două tipuri de amendamente – amendamente care să prezinte modul în care se impune aceste salariu mediu european în țările membre și al doilea rând de amendamente au avut legătură cu solicitarea liderilor de sindicat din România. În 7 decembrie, miniștrii de muncă din Uniunea Europeană și-au prezentat poziția și începe trialogul, negocierea între reprezentanții Parlamentului, reprezentanții Consiliului și reprezentanții Comisiei Europene. Trebuie să fim sinceri și să spunem că sărăcia în rândul lucrătorilor este o nedreptate și pentru acest lucru vrem să avem un salariu minim european bine definit, astfel încât nici politicienii sau altcineva să nu poată să intervină în realizarea lui”, a explicat liberalul.

El a atras atenția că situația diferă de la stat la stat.

„Evident că el este diferit de la stat la stat. Pentru România, dacă vrem să intrăm în cifrele, care sunt astăzi niște cifre crude pentru că nu știm exact negocierea între cele trei entități pe care le-am numit, atunci când vorbim de un salariu nu mai mic de 50% din salariul mediu brut, iar în România salariul mediu brut a fost de 5.780 de lei, ar fi însemnat un salariu minim de 2.890 de lei, în comparație cu 2.300 de lei, deci e o creștere de 590 de lei, ceea ce ar fi însemnat poate pentru anumite întreprinderi mici și mijlocii o dificultate. (…) Încă nu s-a ajuns nici măcar să se întâlnească pentru prima negociere. Eu, care am fost în Comisia de muncă, am lăsat cifra de 50% din salariul mediu”, a mai afirmat Gheorghe Falcă.